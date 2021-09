Fernández: La gestión de gobierno seguirá del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido





Télam.- El presidente argentino Alberto Fernández aseguró que "la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad", agregó que "la altisonancia y la prepotencia no anidan" en su ánimo y expresó su compromiso con la gestión de gobierno, que "seguirá desarrollándose" del modo que "estime conveniente". "He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", dijo textualmente el Presidente en un hilo de mensajes a través de su cuenta en la red social Twitter. "Mientras lo haga -añadió- seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria", planteó el mandatario. El jefe de Estado sostuvo que "la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas", expresadas el último domingo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y actuar con "toda responsabilidad". "Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo", dijo el mandatario en lo que fue el inicio de su hilo de mensajes en Twitter. Las declaraciones del Presidente se conocen luego de que este miércoles el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y otros funcionarios del Gobierno pusieran a disposición sus renuncias, como parte del debate en la coalición oficialista tras los resultados de las PASO del domingo. Las renuncias hasta este jueves "no fueron aceptadas por el Presidente", según confirmó este mediodía la secretaria Legal y Técnica de Presidencia Vilma Ibarra. "Vengo a informar oficialmente que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha aceptado ninguna renuncia de las presentadas y que todas ellas, como la composición de su gabinete, están a su consideración y lo va a informar en el momento que lo tenga que informar", dijo Ibarra en Casa de Gobierno. Minutos antes, en su hilo de mensajes en Twitter, el Presidente había planteado: "Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino". "Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo. En cada acción que llevemos adelante, en cada decisión, ese debe ser nuestro norte", añadió. En ese marco, agradeció el "apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas" y valoró "el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo".