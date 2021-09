Paciente que requería UTI muere en el Hospital de la Mujer; Sirmes denuncia sala cerrada





16/09/2021 - 19:09:30

Página Siete.- Una paciente de 30 años falleció el pasado domingo en el Hospital de la Mujer. La fallecida requería una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para ser atendida, informó el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, quien denunció que esa sala permanece cerrada. “La desgracia es que cierran esta unidad, dejando sin capacidad de atender al sistema, pacientes que requieren terapia intensiva. El domingo falleció en el Hospital de la Mujer una mujer joven, de 30 años, por no tener una terapia intensiva disponible; esta unidad cerrada, con equipos nuevos ¿Quién entiende esa realidad?”, indicó Romero, en un video difundido en redes sociales. El galeno denunció además que la sala de terapia intensiva número dos del Hospital de Clínicas se encuentra cerrada, ya que no hay personal que la atienda; no obstante, se contaría con equipos para cuidados intensivos de alta gama. “La UTI 2 del Hospital de Clínicas está cerrada, son más de siete días que esta unidad ya no funciona. Una unidad que tiene equipo de punta, de última generación para atender a pacientes críticos. Tenía personal altamente capacitado y hoy ya no está”, declaró.