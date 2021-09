Arce instruye investigación sobre heridos y detenidos en Samaipata durante movilizaciones en 2020





16/09/2021 - 18:54:31

ABI.- El presidente Luis Arce dijo este jueves que se instruirá una investigación para dar con los responsables de que un comunario quede herido, con un hueco de ocho centímetros en la cabeza, y la detención de personas durante una movilización popular realizada el año pasado en el municipio de Samaipata, del departamento de Santa Cruz, para exigir la realización de las elecciones generales. “Hace un momento estaba el hermano que había sido víctima del golpe de Estado y le decimos con mucha claridad hermanos, yo no sabía de esto, yo no sabía que había ocurrido esto hermano alcalde (Flavio López). Así que vamos a instruir la inmediata investigación, encontrar a los culpables y que se haga justicia hermanos”, manifestó durante el acto de entrega del mercado municipal de Samaipata. El jefe de Estado pidió que el alcalde de Samaipata y las personas del lugar provean la información necesaria para el comienzo de la pesquisa y su desarrollo hasta dar con los culpables. Dijo que no puede ser que el año pasado se haya tomado medidas que atentaban contra la vida misma del pueblo, por apetitos personales de unos cuantos, por querer asaltar el Estado y la riqueza que se generaba en el país. “No lo vamos a permitir hermanas y hermanos”, agregó. El alcalde de Samaipata, Flavio López, hizo la denuncia del caso y explicó que el comunario afectado quedó imposibilitado de trabajar para mantener a su familia por la herida en la cabeza. “Y no solamente él, hermano. Hay más de 15 personas que han sido golpeadas y, en vez de que se les haga justicia, los han metido presos a ellos más bien”, aseveró. La autoridad edilicia denunció que los hechos de violencia se registraron mientras las víctimas se movilizaban para exigir las elecciones generales, porque el pueblo de Samaipata no podía permitir que se alargue “un día más” la realización de la contienda electoral, que había sido postergada en dos oportunidades. “El pedido ha sido correcto y hemos logrado (que se atienda). Hemos sido la trinchera, hemos sido, aquí Samaipata, el bastión de ese enfrentamiento y hemos logrado lo que hemos querido”, finalizó.