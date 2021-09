Consejo de la Magistratura pide devolver expedientes ‘extraviados’ y advierte con procesos





16/09/2021 - 18:42:52

Erbol.- El presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, instó a los exmagistrados suspendidos Gonzalo Alcón y Dolka Gómez devolver los cerca de 200 expedientes “extraviados” relacionados a procesos disciplinarios, caso contrario, advirtió con iniciar acciones legales sí lo ameritan. “Esperamos, instamos, pedimos que los exconsejeros puedan devolver, no sé, dónde lo tienen o tal vez está con sus propios exasesores, sus asistentes, porque nosotros, como Sala Plena, ya hemos hecho el corte administrativo porque no se puede quedar eternamente un tema sin resolución”, sostuvo. Los documentos presuntamente “extraviados” tienen relación a procesos disciplinarios por faltas cometidas contra jueces y funcionarios jurisdiccionales de todo el país que llegaron a etapa de apelación de última instancia a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura. “Nosotros actuaremos en el marco que corresponda en derecho y se presentará las denuncias que amerite y que corresponda”, advirtió. Michel recordó que en agosto se hizo la notificación administrativa para hacer conocer las irregularidades por los expedientes, sin embargo, hasta el momento no recibieron ninguna respuesta hasta el momento. Tanto Alcón como Gómez fueron cesados de sus funciones por orden de la Sala Constitucional Segunda de la ciudad de La Paz a fines de julio de este año ante denuncias de haber incurrido en incompatibilidad de funciones. Al respecto, Michel afirmó que el Consejo de la Magistratura se apersonó como la parte afectada dentro del proceso de investigación del Legislativo con “todos los documentos y pruebas para contribuir para el esclarecimiento de esta denuncia”.