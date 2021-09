Anabel Angus denuncia acoso y extorsión





16/09/2021 - 18:36:25

Los Tiempos.- La presentadora de televisión Anabel Angus denunció formalmente a un sujeto por los presuntos delitos de acoso y extorsión. Angus informó en sus redes sociales que hace meses recibe mensajes de texto y audio y que se sintió denigrada, por lo que decidió “romper el silencio”. “Es difícil para mí compartirles esta desagradable situación, pero siento que es mi deber como mujer, como esposa y como hija, expresarlo y no callar por miedo. Hace muchos meses vengo recibiendo mensajes de texto y audio, que realmente desearía que ninguna mujer recibiera jamás. Me sentí acosada y denigrada, por palabras que intentaban poner a prueba mi dignidad como mujer”, publicó Angus en su cuenta de Facebook. La presentadora aseveró que “los valores que me enseñaron en casa son innegociables y siento que ni quisiera debería explicarlo, porque he construido mi carrera y mi reputación a base de trabajo, sacrificio y mucho esfuerzo”. “Por eso he decido romper el silencio y he tomado valor para contarles que acabo de sentar una denuncia formal en contra de esta persona. Decidí no callar y denunciar el acoso y extorsión de los cuales me siento víctima”, indicó. Relató que “vengo pasando días de mucha angustia e impotencia. Sintiendo miedo de incluso salir a la calle por las amenazas”. Dijo que no dará el nombre de la persona en cuestión por respeto a su familia, “Dejo esta situación en manos de Dios y de la justicia. Y pese a lo mal que me siento por atravesar esta situación, les pido que jamás el temor las frene y denuncien”, indicó.