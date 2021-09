Presidenta del Concejo afirma que no corresponde renuncia ni sustitución de Reyes Villa





16/09/2021 - 18:33:55

Los Tiempos.- La presidenta del Concejo Municipal, Marilyn Rivera, afirmó este jueves que Manfred Reyes Villa sigue ejerciendo como alcalde de Cochabamba y descartó que el edil vaya a renunciar o que se vaya a escoger a un alcalde interino. Ribera hizo estas declaraciones luego de que se conociera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente un pedido de complementación a una sentencia por el caso “Sillar Alternativo”, por el que Reyes Villa fue sentenciado a cinco años de cárcel. “No corresponde (su suspensión). El alcalde sigue cumpliendo sus funciones. Su mandato no ha sido suspendido por ninguna autoridad, y mientras su mandato no ha sido suspendido es alcalde constitucional de Cochabamba”, dijo Ribera a los medios. El concejal del MAS, Joel Flores, y el diputado del mismo partido, Héctor Arce, pidieron que se suspenda al alcalde y se nombre a una nueva autoridad municipal mientras se convoca a nuevas elecciones. La presidenta del Concejo afirmó que Reyes Villa no va a renunciar al cargo de alcalde porque “ha sido elegido por el pueblo, por una gran mayoría, y ha ganado. No le corresponde renunciar”. El caso “Sillar Alternativo” data de 2009, cuando el actual alcalde fue procesado en su calidad de exprefecto por supuesta conducta antieconómica en la adjudicación de una consultoría para la elaboración del proyecto carretero en esa zona del trópico. En 2013, estando Reyes Villa fuera del país, la justicia emitió una sentencia de cinco años de cárcel. La condena fue apelada y en julio de este año el TSJ confirmó la misma. Ribera firmó que los procesos contra Reyes Villa se realizaron en ausencia del acusado y que hay un recurso internacional que fue admitido, y que mientras este no se resuelva, todos los casos contra el actual alcalde están paralizados. Indicó que este viernes habrá una sesión del Concejo Municipal para recibir la información jurídica del caso. Más temprano, el secretario de Finanzas, Mauricio Muñoz, afirmó que este caso es parte de una “persecución política” del MAS que busca “inhabilitar” a Reyes Villa.