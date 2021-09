Trump vaticina que Estados Unidos dejará de existir en tres años: No nos quedará un país





16/09/2021 - 10:31:02

RT.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, teme lo peor para su patria antes del inicio de las próximas elecciones presidenciales en 2024 y, concretamente, vaticina el fin de la misma. Durante una entrevista telefónica para un programa de Newsmax este martes, el exmandatario afirmó que EE.UU. dejará de existir como país en tres años. "Nuestro país realmente ha ido cuesta abajo en los últimos ocho meses como nadie lo había visto antes", sostuvo Trump, insistiendo en que las elecciones del año pasado fueron manipuladas y criticando las políticas de la Administración de Joe Biden, sobre todo, cómo ejecutó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. "No nos quedará un país en tres años, se lo aseguro", declaró el expresidente norteamericano. En lo que concierne a los próximos comicios, el líder republicano se abstuvo de responder si se va a postular o no, pero a juzgar por sus declaraciones, podría ser el caso. "Probablemente no comentaré sobre eso, pero le diré que creo que será muy feliz, Sean", respondió Trump al presentador Sean Spicer, quien era secretario de prensa de la Casa Blanca bajo su Administración. A pesar del apocalipsis nacional que, según sus propias estimaciones, tendría lugar antes de la votación, Trump le dio a entender a Spicer que tanto él como "mucha otra gente" va a estar "muy contenta" con lo que deparan las elecciones de 2024. "Este país va a volver de nuevo", manifestó el exmandatario, quien agregó que actualmente EE.UU. es "un hazmerreír de todo el mundo" tras la retirada de Afganistán, que conllevó la muerte de 13 soldados estadounidenses, y el auge de los migrantes ilegales que siguen cruzando la frontera nacional desde México.