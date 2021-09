La deuda global bate un récord histórico y se sitúa en casi 300 billones de dólares





16/09/2021 - 10:00:34

RT.- La deuda global ha aumentado 4,8 billones durante el segundo trimestre de este año, batiendo así un récord histórico de 296 billones de dólares a finales de junio, según un informe que el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) publicó este martes. El texto del IFF, asociación empresaria mundial de instituciones financieras, indica que los niveles de deuda total —que incluyen la deuda gubernamental, doméstica, corporativa y bancaria— se han situado 36 billones de dólares por encima de los niveles registrados antes de la pandemia del covid-19. ¿Qué previsión hay? En opinión de Emre Tiftik, director de investigación de sostenibilidad del IIF, si el endeudamiento continúa a este ritmo se espera que la deuda global supere la frontera de los 300 billones de dólares, aunque no menciona una fecha concreta. Por otro lado, el informe del Instituto de Finanzas Internacionales indica que se ha observado una señal positiva para las perspectivas de la deuda: la disminución en la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB) mundial por primera vez desde el estallido de la emergencia sanitaria. Concretamente, la deuda como porcentaje del PIB disminuyó alrededor del 353 % durante el segundo trimestre de este año, principalmente debido a un fuerte repunte en la actividad económica de los distintos países. Recuperación insuficiente No obstante, se advierte que, en muchos casos, la recuperación no ha sido lo suficientemente pronunciada como para hacer que los índices de endeudamiento vuelvan a los niveles previos a la pandemia del coronavirus. En este sentido, el IIF señala que la relación entre la deuda y el PIB total, excluyendo el sector financiero, está por debajo de los niveles prepandémicos solo en cinco países: México, Argentina, Dinamarca, Irlanda y el Líbano. Asimismo, destaca el gran incremento de los niveles de deuda de China. A nivel mundial, la deuda de los hogares ha aumentado en 1,5 billones de dólares en los primeros seis meses de 2021, situándose en 55 billones, mientras que la emisión total de deuda sostenible ha superado los 800.000 millones de dólares en lo que va de año.