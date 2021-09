Furioso porque no le pagaban su salario destruye varios camiones con una pala excavadora





16/09/2021 - 09:56:15

Un operador de una excavadora que trabajaba en una mina de carbón en las proximidades de la ciudad turca de Sirnak, destruyó las cabinas de 5 volquetas con la pala de su máquina pesada en protesta por el impago de su salario, informa la prensa local. El operario se detuvo tras la intervención de otras personas. Se reporta que el individuo es sobrino del jefe de la mina, quien debía el dinero. En el incidente no se registraron heridos y no se informa de la cantidad de los daños materiales. Aplasta camiones con una excavadora porque no recibió su salario pic.twitter.com/0YjShmfLWm — RT en Español (@ActualidadRT) September 15, 2021