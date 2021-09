Sedes: 20 fármacos falsificados y de contrabando circulan en La Paz





16/09/2021 - 08:51:03

Página Siete.- Luego de meses de operativos, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz identificó al menos 20 medicamentos falsificados y de contrabando que circulan en el departamento. Las autoridades piden a la población que adquiera los fármacos de establecimientos legales. “Desde hace unos meses que hemos iniciado las inspecciones y hemos recolectado este muestrario (una variedad de fármacos) de medicamentos falsificados y de contrabando. Es preocupante esta situación”, dijo a Página Siete la responsable departamental de Farmacias del Sedes, Vivian Montalvo. La funcionaria explicó que los fármacos de contrabando ingresaron de forma ilegal desde Perú, Brasil y Paraguay. “Muchas veces estos productos de contrabando vienen con fármacos falsificados y subestándar. Los falsificados son los que no cuentan con el principio activo que debería tener”, dijo Montalvo y aseguró que esos medicamentos son como los productos de Alasita. “Se inventan lo que tiene el producto y eso a la larga puede provocar daños a la salud”, insistió. Los subestándar son aquellos que tal vez “tengan el principio activo, pero no lo que indican, así que no cumplen con la terapia terapéutica que deberían”, dijo Montalvo. Por ejemplo, uno quiere un producto con 500 miligramos, pero el subestándar cuenta sólo con 300, aunque en su caja indica que tiene 500. “De qué sirve tomar el medicamento si en el estómago no se absorberá porque no tiene los excipientes necesarios”, explicó. La funcionaria dijo que en este tiempo de pandemia, el número de este tipo de productos decomisados se incrementó, además proliferan más farmacias ilegales. “La gente piensa que abrir una farmacia es como abrir una tienda y por eso han aumentado”, dijo la autoridad. Indicó que por eso realizan más inspecciones. Recordó que la Ley del Medicamento establece que todo ciudadano debe tener acceso a un medicamento seguro y de calidad. Montalvo indicó que en esos operativos que se realizaron tanto en La Paz como en El Alto se identificaron al menos 20 fármacos de dudosa procedencia. “En estos últimos días encontramos -y es algo que nos preocupa- un medicamento falsificado y es el Tapsin, un antigripal”. Ante esa situación, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) emitió la alerta 007/2021 para advertir el ingreso de este producto. “La Agemed informa que a través de operativos se encontró la comercialización de Tapsin Plus día y Tapsin plus noche. Los productos no cuentan con autorización emitida por la Agemed y no garantizan los criterios de seguridad, calidad y eficacia”, se lee en el documento de alerta. Otro producto que ingresó al país de contrabando es ENO y no tiene registro sanitario. El Uroplus no cuenta con registro sanitario de Bolivia y en el de contrabando indica que cuenta con este permiso de Perú. El Sulfocarbon llegó de contrabando y no tiene autorización de ser comercializado. Otros de los productos sin permiso para ingresar al país son el Dolo Reumin y el Rheumazin Forte. “Al parecer se negó el permiso por su composición, pero se trajo al país”, dijo. Aseguró que esos fármacos tienen en su composición Dexametasona, que se debe consumir con prescripción médica porque a la larga puede lastimar los riñones. Se halló el Magnatil, aunque hay una empresa que trae el fármaco igual ingresa de contrabando. Están además otros productos como el parche León, bloqueadores solares Off, el Flogiatrin B12, además de vitaminas. Incluso hay medicamentos psicotrópicos y la pastilla del Día después, todos sin registro sanitario. Se halló Enterogermina como un producto de contrabando. Se encontró Mentisan falsificado. Por eso, la Agemed emitió la alerta 022/2021 en la que se establece que “la empresa Droguería Inti notificó que se detectó en el mercado la circulación del producto falsificado”. “El producto puede contener componentes que representan un peligro, atentado contra la salud de toda la población”, detalla el documento. El Sedes da tres recomendaciones El Sedes recomendó no adquirir los medicamentos de establecimientos que no cuenten con la licencia de funcionamiento.



Además, el farmacéutico debe estar identificado.

Se debe revisar y solicitar el registro sanitario y la fecha de vencimiento. ¿Cómo identificar Tapsin falsificado? Según el comunicado de la Agemed, el producto falsificado incluye la palabra “PLUS” y dice que el sabor es “LIMÓN”. No cuenta además con el registro sanitario en Bolivia.

No declara cuál es la empresa comercializadora en Bolivia. ¿Cómo identificar Mentisan falsificado? El comunicado de la Agemed dice que el producto falsificado no tiene registro sanitario en ningún país. No hace referencia a la composición. Se presenta en un frasco color blanco con etiqueta color verde (oro viejo); caja de cartulina impresión color verde (oro viejo). ¿Cómo detectar Flogiatrin falso? Tiene como fecha de vencimiento: 12/2023. Indica el lote: 050517A. Figura en el envase primario el registro sanitario falso: “BOLIVIA R.S. N° NN36874/14”. Indica que es de Pharma Investi S.R.L. bajo licencia y control de Roemmers S.A. Uruguay, según la Agemed. Otros fármacos falsificados Según el Sedes, hay ENO y Uroplus que no tienen registro sanitario. Entre los fármacos sin autorización de comercialización están el Sulfocarbon, el Dolo Reumin y el Rheumazin Forte.



Alerta que ingresaron de contrabando el parche León y bloqueadores solares Off.