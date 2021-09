Cochabamba: La lucha contra la Covid-19 se enfocará en barrios, casas y viajeros





16/09/2021 - 08:37:35

Los Tiempos.- La lucha contra la Covid-19 se enfocará en lo que resta de septiembre en los barrios, casas y viajeros para mantener el margen de seguridad y contener la cuarta ola. Cochabamba ingresó a un “umbral de seguridad” hace dos semanas con un promedio de 50 casos por día. A partir de ahora se tendrá un punto de vacunación en el aeropuerto para los viajeros que parten o llegan. El coordinador de la dirección del Sedes, José Sejas, explicó que estará abierto de 8:00 a 16:00. Se aplicará la vacuna Sinopharm, de China “La idea es que la persona que no pudo vacunarse donde estuvo antes pueda hacerlo en este punto. La vacunación es voluntaria, pero lo ideal es que ya todos estemos inmunizados. Vamos a tratar de convencer con nuestro recurso humano que se encuentra ahí sin su vacuna”, remarcó. Otra de las propuestas es que también se habilite otro punto en la terminal de buses de Cochabamba. Sejas dijo que estos dos lugares son importantes por la afluencia de personas que hay a diario por motivo de viaje. Respecto a la campaña “Casa por casa”, Sejas indicó que ya arrancó en la región andina, en Bolívar, Independencia, Tapacarí y en el trópico. El siguiente paso es comenzar en la ciudad y el eje metropolitano, pero antes el comité técnico de gestión de vacunas se reunirá para definir una estrategia. Cercado Se pretende llegar a los barrios con vacunas. El secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz, afirmó que se habilitará una unidad móvil de rastrillaje para captar casos Covid-19 en diferentes barrios. Además, se habilitarán otros dos puntos. El inicio de esta campaña dependerá de la coordinación con el Sedes. “La población también tiene que coadyuvar con la inmunización, ya que las autoridades están haciendo esfuerzos con estas nuevas estrategias”, señaló Cruz.



Cobertura Desde el inicio de la campaña de vacunación a la fecha la cobertura ya llegó al 55 por ciento. No obstante, Sejas dijo que aún no se acerca al 70 que se requiere para la “inmunidad de rebaño”. Se aplicaron 1.139.479 vacunas entre primeras y segundas dosis. Se tiene un saldo de 283.095. Respecto a la Sputnik V, las segundas dosis llegarán en los próximos días, pero de momento no se cuenta con un cronograma. Aún faltan 132.401 dosis para completar el esquema, 50 mil personas ya cumplieron los 90 días de plazo. Se mantiene el margen de seguridad El departamento se encuentra en el margen de seguridad y esta última semana se reportó un descenso del 7%. Se necesita mantener el margen de seguridad Es posible mantener el umbral siempre y cuando la población cumpla estrictamente con las medidas de bioseguridad. Tasa de letalidad es mayor a 2 por ciento La tasa de letalidad es de 2,4 por ciento y se espera llegar a 2, para reducir al mínimo las muertes por este nuevo virus. En tanto, la tasa de positividad es del 5 por ciento, que responde al margen de seguridad para Covid-19.