Sugerirán a la Alcaldía de Tarija asumir Cosett para evitar la quiebra





16/09/2021 - 08:14:42

El País.- Para los actuales representantes legales de la Cooperativa de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Tarija (Cosett), urgen las elecciones en la institución con el fin de que los nuevos consejeros tomen decisiones y ejecuten un plan de salvataje que evite la “quiebra” total. Una de las sugerencias, plantea que la Alcaldía de Tarija asuma acciones en Cosett para combatir la crisis económica que ahonda a esta entidad. Al borde de quebrar Las elecciones para consejeros en Cosett prevén realizarse esta gestión, una vez que la Cooperativa cuente con la autorización por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que la instancia que administre este proceso electoral sea el Tribunal Electoral Departamental (TED) Tarija. Sin embargo, para este proceso electivo, Cosett debe dotar de los recursos económicos que requiera el TED para llevar adelante las elecciones y la crisis económica por la que atraviesa la cooperativa, hizo que los consejeros pidan al TED bajar al “máximo” los costos para las elecciones, sugiriendo que el presupuesto no supere los 30 mil bolivianos. La crítica situación financiera en Cosett y sus bajos ingresos, están al punto que ni siquiera pueden cubrir las planillas salariales mensuales, las cuales tienen un costo de 700 mil bolivianos y los ingresos actuales al mes en la cooperativa no superan los 500 mil bolivianos. Según uno de los representantes legales, Rubén Reinoso, tienen facultades para algunas cosas, pero al mismo tiempo están con muchas restricciones, es por esto que las elecciones para elegir consejeros en la cooperativa “urgen”. Una de las sugerencias de Reinoso, es que la Alcaldía intervenga para salvar a la cooperativa. “La cooperativa se encuentra en una muy crítica situación económica. Una salida que yo veo, muy personal, luego de una reunión que sostuve con el alcalde, Johnny Torres, es que la Alcaldía intervenga y colabore con la cooperativa. El Alcalde me pidió un proyecto sólido pero esto implica que la Alcaldía tomaría derecho de un 49 por ciento y la preservación del patrimonio de la cooperativa quedaría en un 51 por ciento”, explicó. Esta opción podría “no ser saludable” para Reinoso, ya que cuando Cosett era administrada por la Alcaldía años atrás, la entidad estaba en “auge” e inclusive se pagaba salarios a funcionarios de la Alcaldía con los ingresos que tenía la cooperativa. “En cambio ahora es al revés, necesitamos que la Alcaldía le ponga un soporte económico a la cooperativa, pero hay que analizar bien esta situación, un análisis técnico, legal y ver de qué manera se puede hacer una alianza pública-privada, pero sin correr riesgos, evitar dañar el patrimonio de Cosett que ya está mal, hay procesos, anotaciones sobre nuestras cuentas, estamos muy mal”, indicó. Las deudas que “ahogan” a Cosett según Reinoso son diversas, solo a Impuestos Nacionales se adeudan alrededor de 13 millones de bolivianos y sumado a esta situación, está el aumento considerable de “fugas” de socios a otras empresas de telecomunicaciones con las que Cosett difícilmente puede competir. TED buscará reducir los costos para las elecciones El vocal del TED Tarija, Gustavo Ávila Mercado se encuentra a la espera que el TSE apruebe los requisitos que presentó Cosett para que esta sea la instancia que realice y administre las elecciones para consejeros en la cooperativa. “Estamos a la espera que el TSE nos notifique para nosotros administrar el proceso electoral, una vez que hayamos recibido esa notificación, recién estamos autorizados para administrar las elecciones tanto para el Consejo de Administración como de Vigilancia en Cosett”, informó. Ávila expuso que el TED conoce la situación crítica económica por la que atraviesa Cosett y por este motivo “se comprometieron” a tratar de emitir un presupuesto acorde a la realidad actual de la cooperativa. “Somos conscientes de eso y el presupuesto que presentemos para llevar adelante va a estar de acuerdo a eso. En realidad, Cosett tiene brindar los recursos económicos para el proceso electivo, pero tienen que ser ambas instancias, el Órgano Electoral y Cosett sobre la situación económica de la cooperativa”, puntualizó.