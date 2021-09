¿Cómo están las relaciones en CC y con Creemos tras la renuncia de Barrientos a la jefatura de bancada?





16/09/2021 - 08:08:10

Correo del Sur.- La pandina Corina Ferreira, ahora jefa de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado, cree que asume esa responsabilidad en un momento difícil, pero no por problemas internos en su alianza política, sino por la situación del país. “No porque en este momento estemos pasando un momento difícil en Comunidad Ciudadana, sino en general: el país viene atravesando por momentos difíciles, la situación democrática del país, de la justicia y la persecución política que estamos recibiendo”, expresó durante una entrevista en Correo del Sur Radio FM 90.1. Tras la polémica que se generó la semana pasada, a raíz de las declaraciones de la senadora de CC Andrea Barrientos, que afirmó que había coincidencias entre esa alianza y el oficialista MAS, “una vez más hemos demostrado la unidad, esa cohesión que hay dentro de las bancadas, sobre todo de Senadores, por el apoyo que hemos brindado a Andrea Barrientos”, dijo Ferreira. Barrientos renunció a la jefatura de bancada en la Cámara Alta tras las críticas que siguieron a sus afirmaciones. La alianza publicó un comunicado en el que informó de su renuncia y dijo que las declaraciones de Barrientos habían sido sacadas de contexto. Según la Senadora pandina, que era subjefa y asumió en prelación, pese a que les costó, tuvieron que aceptar la decisión de Barrientos, “preocupada en que no afecte de ninguna manera la unidad” en esa alianza y por los ataques que recibieron. ¿Y cómo está la relación de CC con Creemos? Algunos líderes de esa organización política, como el mismo gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, fueron muy críticos con Barrientos y la alianza la semana pasada. “Te voy a comentar la experiencia desde Senadores. Andrea tiene una excelente relación con los parlamentarios de Creemos, más ellos también le han brindado el apoyo porque quien estuvo en esa sesión y escuchó todo el contexto desde las iniciales declaraciones u otras intervenciones que hubiera tenido Andrea, sabe específicamente a lo que ella se refería, que de alguna manera u otra ha sido malinterpretado. Entonces, la relación es buena y no ha habido esta fricción dentro de Senadores con Creemos”, respondió la nueva Jefa de Bancada de CC en el Senado. Ferreira también habló del "rodillo parlamentario" del MAS y de las propuestas y prioridades de la alianza. Escucha la entrevista completa realizada en "Redacción Central", en la cuenta de Facebook de Correo del Sur Radio FM 90.1.