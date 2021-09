El Gobierno infla en 11% datos sobre cobertura de vacunación





16/09/2021 - 07:59:26

Página Siete.- El lunes, el ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo que el 57% de la población mayor de 18 años recibió su primera dosis de la vacuna anticovid. Sin embargo, con base en los datos de esa cartera de Estado, el nivel de aplicación de la primera dosis alcanzó sólo un 46%, es decir que el Ejecutivo infla en un 11% la cobertura de la inmunización en el país. Respecto a esta situación, una fuente del Ministerio de Salud dijo que “sabe que se manejan datos distintos” dentro de esa misma cartera de Estado. Los expertos advierten que se debe tomar en cuenta la población total del país para saber el grado de inmunización real. “Queremos decirle al pueblo boliviano que hemos alcanzado más del 57% de vacunación. Una cifra realmente alentadora, pero no es suficiente para controlar la pandemia. Tenemos que seguir trabajando y nos resta más del 40% de la población que necesita recibir su primera y segunda dosis”, dijo Auza el pasado 13 de septiembre en la presentación del informe epidemiológico. “Ahí deben estar concentrados nuestros esfuerzos, deben estar orientados a que nuestras poblaciones rurales y toda la boliviana reciban la primera y segunda dosis de la vacuna. Cuando cumplamos esa tarea, podremos analizar la posibilidad de una tercera (dosis), siempre y cuando existan informes científicos concluidos, serios y sean avalados por instancias internacionales”, agregó Auza. ¿Pero por qué hay un 11% demás? En varias oportunidades, el Ministerio de Salud reportó que la población vacunable -mayor de 18 años- es de 7.180.428. Y considerando que hasta el martes Bolivia aplicó 3.322.502 primeras dosis, el avance de la inmunización es de un 46% y no así de un 57%. El 28 de enero, en una nota publicada en el portal de esta cartera de Estado que hacía referencia a la llegada de las primeras 20.000 vacunas Sputnik V, el Gobierno informó sobre cuál es la población a vacunar. “De acuerdo con cálculos del Ministerio de Salud, en todo este proceso se estima poder vacunar a un total de 7.180.428 de personas”, se lee en la nota. Esa misma cifra fue empleada en otras oportunidades. Por ejemplo, el pasado 17 de mayo el propio ministro Auza dijo que desea inmunizar al 100% de la población vacunable. “Todos los mayores de 18 años que en Bolivia constituyen 7.180.428 bolivianos”, aseguró. Además, el pasado 3 de agosto, el responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, dijo que la población es de 7.180.428 personas vacunables. ¿De dónde sale el dato de 57%? Página Siete intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Salud sin recibir una respuesta. Uno de los funcionarios de esta cartera de Estado -que pidió no revelar su nombre- advirtió que se manejan cifras distintas en el mismo Ministerio de Salud, lo que hace difícil precisar cuál es la población que se desea vacunar. El Censo de Población y Vivienda de 2012 da cuenta que el país tenía 6,4 millones de habitantes mayores de 18 años. Si se hubiera tomado como base esta cifra para calcular el porcentaje de avance de la vacunación, se habría llegado al 52% de aplicación de la primera dosis. La proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 2021 detalla que la población mayor de 18 años es de 7,3 millones. En ese caso, se hace el cálculo, el avance de la vacunación es del 45%. Importancia El especialista en políticas y gestión pública Andrés Uzín dijo que la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, indicó a través de un informe que la inmunización grupal se alcanzará cuando la vacuna llegue al 70% de la población. “No menciona edad vacunable, mayor de 18 años, sino del total de habitantes”, dijo. Además, estos datos permitirán saber qué tan preparado está el país para una nueva variante o una siguiente ola. “Los últimos estudios en Estados Unidos sobre la variante Delta muestran que la gente inmune, ya sea porque atravesó la enfermedad o por la vacuna, transmiten el mal como si fueran asintomáticos”. Con este informe, según Uzín, se cae el estudio que determinaba que la inmunidad grupal pase por el 70% de vacunados. “Se suponía que las personas que pasaron la enfermedad o fueron vacunados debían hacer de escudo ante la población sana”, pero ya no es suficiente. Las sugerencias Avance El especialista Andrés Uzín recomendó alentar la vacunación a través de dos herramientas de política pública y lograr un mayor número de inmunizados. El primero es a través de medios punitivos y el segundo con incentivo. “La persona que no se vacune puede ser acusada de atentado contra la salud pública. Entonces, debería ser un deber ciudadano buscar la vacuna y por tanto se puede sancionar”, explicó.



Medidas Por ejemplo, se le puede impedir el acceso al sistema financiero, como sucede en las elecciones, o no dejarle entrar a locales, escuelas o universidades.



Detalle El exministro de Salud, Guillermo Cuentas, recomendó a las autoridades de Gobierno elegir a un solo portavoz. “Es importante tener un manejo estadístico de los ciudadanos que tengan el esquema completo de vacunación (con las dos dosis) y aquellos con que recibieron el primer componente. Al no estar bien explicado, genera distorsión de número y porcentajes”, declaró.