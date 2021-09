Manfred dice que su petición admitida por la CIDH es un avance en derechos





16/09/2021 - 07:37:44

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó que su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya fue admitida por el organismo, en un avance en derechos y en contra de los juicios en rebeldía o ausencia del acusado. Reyes Villa presentó la petición a partir de agosto de 2008 y la amplió en años posteriores, denunciando lo siguiente: "que se violó sus derechos al permitirse que grupos irregulares afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) atenten contra su integridad, que se le destituyó como prefecto de manera inconstitucional y que sufrió persecución política en base a procesos penales". Manfred también denunció ante el organismo que se habría usado en su contra de manera retroactiva una ley que permitía juicios en rebeldía por acusaciones de corrupción y que, en ese marco, se le dictó dos sentencias en causas sin pruebas, testigos ni debido proceso. Tras recibir también la respuesta del Estado a las alegaciones de Reyes Villa, la CIDH determinó, en mayo de este año, declarar admisible la petición del exprefecto, respecto a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y otros. La CIDH argumentó que las alegaciones de Reyes Villa, de falta de investigación de los presuntos atentados contra su vida, la ausencia de protección judicial y uso de procesos penales en contra suya sin las debidas garantías judiciales, no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo. En criterio de Reyes Villa, lo que la CIDH consideró al admitir su petición es “que no puedes juzgar a una persona en rebeldía ni en una ausencia”. Aseveró que este es un paso “recontra importante” en materia de derechos. “Creo que este es un avance no solamente para Manfred, sino para muchos bolivianos y bolivianas en cuanto a derechos humanos se refiere en cuanto a derechos jurídicos”, manifestó en entrevista con ERBOL. El Alcalde sostuvo que no se puede soslayar la importancia de los convenios internacionales y de la OEA en este tema. No obstante, expresó su preocupación sobre la sentencia que habría emitido el Tribunal Constitucional declarando inconstitucional a los juicios en rebeldía y que después habría desaparecido. A mediados de este año se generó una polémica porque había trascendido un documento digital en que magistrados del Tribunal Constitucional habrían declarado inconstitucional a los juicios en rebeldía, pero después el presidente de esa entidad aclaró que no había una decisión final al respecto.