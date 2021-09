El MAS apunta a una reunión ampliada con opositores para allanar juicios de privilegio





15/09/2021 - 15:02:11

La Razón.- El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, reveló este miércoles que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, prevé convocar a una reunión ampliada a los frentes políticos para debatir y consensuar criterios sobre los 24 juicios de responsabilidades contra exaltas autoridades. “Debe decidirse (las posturas ante los juicios de responsabilidades) en una reunión ampliada con bancadas de oposición para determinar los cuatro juicios contra Jeanine Áñez y los otros 20. Entiendo que la próxima semana se van a tratar ambos temas”, dijo en entrevista con La Razón Radio. Siles subrayó que la idea parte de Choquehuanca y que bajo su dirección, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya se reunió para tomar decisiones en torno a los juicios de privilegios, porque se trata de procesos que requieren un “criterio político” y se apuntará ahora a tomar ese criterio con los frentes de oposición en el Legislativo, o sea Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Entre los 24 juicios en agenda, están los cuatro contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Uno por la ampliación ilegal de la concesión de la administración de Fundempresa; otro por el crédito obtenido del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aprobación legislativa; el tercero por el atentado en contra de la libertad de expresión a nombre de la lucha contra la pandemia de COVID-19; y el más reciente, sobre las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Aunque estas cuatro proposiciones acusatorias todavía deben pasar el filtro de la Comisión Mixta de Justicia Plural. Siles aclaró que el MAS y la oposición aún no se han reunido para intercambiar opiniones sobre estos juicios, pero dijo que el oficialismo advirtió algunas declaraciones públicas de legisladores opositores que son coincidentes con el partido de gobierno. “El MAS ha escuchado algunos comentarios y declaraciones relativos a la corrupción y el genocidio, (por lo) que no deberían ni mínimamente dudar de autorizar los juicios. No hay reuniones, pero hay coincidencias y hay obligación de convocar a una reunión ampliada de todos los frentes políticos”. Pidió a la oposición razonar de cara al pueblo. “No hay forma, o razón política o social que niegue las masacres de Sacaba y Senkata”, aseveró, a tiempo de explicar que una vez que la Asamblea autorice los juicios, será el Tribunal Supremo de Justicia el que determine los grados de responsabilidad y las sanciones correspondientes. Áñez se encuentra aprehendida desde el 12 de marzo, acusada por terrorismo, sedición y conspiración, en el caso Golpe de Estado, En junio de este año, el caso fue “desdoblado” por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, lo que ahora se conoce como el caso Golpe de Estado II. El expresidente Carlos Mesa, jefe de CC, también está en la mira de un posible juicio de responsabilidades, por el caso Quiborax.