Dos candidatos rusos cambiaron su nombre y aspecto físico para ser idénticos al postulante favorito y restarle votos





15/09/2021 - 11:10:39

Infobae.- El pasado 5 de septiembre, el candidato al parlamento regional de San Petersburgo Boris Vishnevsky, del partido liberal Yabloko, se llevó una tremenda sorpresa al conocer las caras de sus adversarios de campaña. Si bien ya estaba enterado de que ambos candidatos habían cambiado sus nombres para volverse homónimos suyo -práctica bastante usual en la política rusa-, con la publicación del cartel electoral pudo ver que ambos candidatos también habían cambiado su aspecto físico para parecerse al verdadero Boris Vishnevsky. En el banner se pueden ver tres caras prácticamente idénticas que, sumado a que el trío tiene el mismo nombre, vuelve casi imposible la tarea de identificar a cada uno para alguien que no conoce en profundidad al Vishnevsky original. Si bien esto es completamente legal según las leyes electorales rusas y, por lo menos el cambio de nombre, relativamente común -según el medio ruso Meduza esto ocurre también en al menos tres distritos de Moscú-, el candidato opositor al régimen de Putin se mostró muy molesto con la utilización de esta práctica para confundir a los votantes: “Esto es un fraude”, denunció en declaraciones a la Agencia Francesa de Prensa. “Esta gente participa en las elecciones no para ser elegidos, sino para confundir a los electores”. También publicó un tweet en el que muestra su descontento con la situación y deja abierta la posibilidad de que además hayan modificado digitalmente las fotografías: “La estafa continúa. Mis ‘dobles’, que en el momento de las elecciones se convirtieron en ‘Boris Vishnevsky’, tras cambiar su nombre y apellido, han cambiado su aspecto. Se han dejado crecer la barba y el bigote, y creo que también se han hecho algunos retoques. Mira cómo se ven en el cartel que se colgará en los lotes”. De los otros candidatos se sabe poco y nada, ya que hasta la publicación de este cartel habían evitado hacer campaña y aparecer en público. Sin embargo, se conocen sus nombres reales: Viktor Bykov y Alexei Shmelev. De Bykov también se conoce su aspecto anterior, lo que vuelve aún más escandaloso el hecho: la transformación física fue total. Como se puede ver en un cuestionario a candidatos publicado por Varhivah.net en 2017, Bykov tenía una cabellera llena de pelo rubio y sin una cana, no tenía un pelo en la barba o el bigote y tenía ojos azules. Si bien se espera que el partido oficialista mantenga la mayoría en el parlamento, en el último tiempo hubo un crecimiento significativo de la oposición que vuelve las elecciones más reñidas. Es por este motivo que el partido del presidente Putin llega a este punto para intentar quitarle a la oposición -en este caso el Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF)- la mayor cantidad de votos. En el caso de una elección tan disputada como lo puede ser esta, cada uno de los votantes que pueda ser confundido por esta táctica es extremadamente valioso. La estrategia también apunta a que los electores indecisos pierdan las ganas de votar en un sistema plagado por vicios que podrían considerarse como antidemocráticos. “Cada vez que hay elecciones decimos que éstas son las más sucias que ha habido nunca”, dijo Vishnevsky a The Guardian, “Estoy seguro de que también diremos lo mismo en las próximas elecciones”. Los comicios se llevarán a cabo este domingo 19 de septiembre. Habrá que ver que tantos votos efectivamente le quitan los “dobles” al verdadero Vishnevsky, pero más allá de los resultados finales está claro que este precedente casi cómico quedará para la historia.