Diputado del MAS: Añez es tan responsable como Murillo por la compra de gases lacrimógenos





15/09/2021 - 10:36:58

ABI.- El diputado Juanito Angulo (MAS) recordó este miércoles que Jeanine Áñez es también responsable del caso de corrupción por la adquisición de gases lacrimógenos ya que avaló, con la aprobación de tres decretos supremos, esta compra irregular. “Esta compra irregular se justificó con decretos supremos, el 4090, 4116 y 4168, lo tres decretos firmados por Jeanine Áñez, sus ministros y ministras. Es decir, la responsabilidad no solo es del señor Arturo Murillo, sino de todos los que han firmado, los que han participado en este proceso de contratación, principalmente los que han autorizado y justificado esos decretos supremos”, indicó. La declaración surge luego de que el martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) oficializara la solicitud de extradición del exministro de Gobierno del régimen de facto, Arturo Murillo, procesado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, relacionados al caso denominado “gases lacrimógenos”. “Entonces, no solo va a ser investigado el señor (Arturo) Murillo, sino debe empezar desde la señora (Jeanine) Áñez, ella tiene que sustentar, justificar, aclarar por qué razones y circunstancias se compró ese material y otros elementos con sobreprecio, y permitió usar intermediarios”, mencionó. Recordó que Áñez tiene una doble responsabilidad en este caso, ya que ratificó a Arturo Murillo y a su exministro de Defensa, Fernando López, luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los censuró, tras haber identificado irregularidades en el proceso de compra de gases lacrimógenos y responsabilidad de estas dos exautoridades. “La Asamblea Legislativa el año pasado los cuestionó, los censuró por estos hechos de compras irregulares y recomendaron a la presidenta de facto destituir a Arturo Murillo y a Fernando López, no lo hizo, no cumplió con esta sugerencia de parte de la Asamblea que cumplía con su labor constitucional de fiscalización”, subrayó. En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional censuró al exministro Arturo Murillo por considerar injustificada su ausencia a la interpelación en la que debía responder por el denominado caso “cases lacrimógenos”, a raíz de la adquisición con presunto sobreprecio de armamento no letal para la Policía Boliviana. La censura tenía como efecto la destitución del Murillo, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, días después, Áñez restituyó en su puesto a su Ministro de Gobierno. En marzo había ocurrido una situación similar con el exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien, tras la censura legislativa, fue destituido para horas después ser posesionado nuevamente por Jeanine Áñez.