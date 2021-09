EEUU pronostica que en dos años Al Qaeda podría rearmarse y ser de nuevo una amenaza





15/09/2021 - 09:37:37

Infobae.- El director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, el teniente general Scott D. Berrier, ha asegurado este martes que en un plazo de dos años que Al Qaeda podría haberse rearmado y estar lista para ser una “amenaza”. “La evaluación actual, probablemente conservadora, es que en uno o dos años Al Qaeda haya desarrollado algún tipo capacidad para, al menos, amenazar a la patria”, ha dicho Berrier durante un evento de Seguridad Nacional, informa The New Times. Si bien los talibanes se comprometieron en los acuerdos de paz con Estados Unidos de febrero de 2020 a no permitir que Afganistán fuera utilizado como base de operaciones del terrorismo, a la oficina de la Casa Blanca han llegado ya los primeros informes de que Al Qaeda, tradicional aliado del grupo insurgente, ya habría llevado a cabos sus primeras acciones. Berrier ha señalado que el reto ahora es desarrollar otras formas de “tener acceso” en Afganistán, a la vez que las agencias de Seguridad e Inteligencia continúan con sus acciones en relación a China y Rusia. Coincide con el teniente general Berrier, el subdirector de la CIA, David Cohen, quien también ha señalado que en un plazo de dos años Al Qaeda volverá a ser “una amenaza” para Estados Unidos antes incluso de que puedan ser detectados. Aunque las autoridades estadounidenses todavía no han confirmado la presencia de antiguos líderes de Al Qaeda en Afganistán tras la llegada de los talibán al poder hace ahora un mes, algunas informaciones sostienen que el antiguo jefe de seguridad de Osama bin Laden, Amin al Haq, habría regresado al país. No obstante, la directora de Inteligencia Nacional, Avril D. Haines, ha descartado por el momento que Afganistán sea el mayor peligro para la seguridad de Estados Unidos y ha apuntado hacia Yemen, Somalia, Siria e Irak como potenciales amenazas en este sentido. A pesar de todo, las propias autoridades estadounidenses llevan reconociendo desde hace meses que la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos es el “terrorismo interior” de los grupos de la extremaderecha y el supremacismo blanco. La enviada especial de la ONU para Afganistán, Deborah Lyons, dijo el jueves que los talibanes ya han “acogido y refugiado visiblemente” a miembros de Al Qaeda y llamó a la comunidad internacional a unirse para evitar el colapso de la economía afgana. Hace dos días, con motivo del 20° aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el líder del grupo terrorista, Ayman al Zawahiri, publicó un video para refutar los rumores sobre su supuesta muerte después de que en noviembre se especulara con su deceso por causas naturales. La grabación, de una hora de duración, ha sido publicada en redes sociales y en ella elogia el atentado con coche bomba del pasado 1 de enero contra una base militar rusa en Tel Saman, en Siria, reivindicado en su momento por Huras al Din, una filial de Al Qaeda. “La fase actual requiere que agotemos al enemigo hasta que lloriquee y gimotee debido al sangrado económico y militar. Una de las operaciones más destacadas en este sentido ha sido la de Tel Saman”, afirmó Al Zawahiri. “Esta operación es un ejemplo práctico de cómo romper la presión militar del enemigo”, indicó, al tiempo que elogió los ataques “en suelo enemigo”. Al Zawahiri, cirujano de profesión, fue nombrado líder de Al Qaeda en 2011 después de la muerte de Osama bin Laden en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán. Tras la muerte de Bin Laden, Al Zawahiri tomó el mando de la organización, que se vio reducida a una red con muchas ramas pero sin un liderazgo central, debilitada por las sucesivas pérdidas de sus comandantes y la supuesta mala salud del egipcio.