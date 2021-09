Xiaomi presenta el prototipo de sus nuevos lentes inteligentes con todas las funciones de un smartphone





RT.- Este martes, el gigante tecnológico chino Xiaomi presentó sus nuevos lentes inteligentes Xiaomi Smart Glasses, cuyo concepto, según la compañía, busca "integrar todas las funciones de un 'smartphone'" en un dispositivo que podemos "llevar puesto". De acuerdo al fabricante, el dispositivo dispone de una pantalla integrada en uno de los lentes, que es un panel monocromo de 0,13 pulgadas con tecnología microLED de 2,4 x 2,02 milímetros (menos que el tamaño de un grano de arroz), con píxeles individuales de 4 μm, lo que permite que se ajuste en el diseño de los lentes y pese tan solo 51 gramos, a pesar de que también cuentan con una cámara integrada de un sensor de 5 megapíxeles, una batería, un procesador, Bluetooth y Wi-Fi. El concepto de Xiaomi Smart Glasses integra funciones de un teléfono inteligente. En concreto, los lentes son capaces de tomar fotos, mostrar mensajes y notificaciones, llamar, navegar e incluso traducir textos en tiempo real. Según muestran en el video de la presentación, se puede interactuar con el dispositivo mediante toques en las varillas de lentes y comandos de voz. Según The Verge, para que sea posible ver el contenido incluso en la luz solar, la compañía china optó por una pantalla que alcanza un brillo máximo de 2 millones de nits, pero cuya luz no será tan brillante una vez que llegue a los ojos. El dispositivo, que no requiere una conexión telefónica constante, todavía no está a la venta ni se trata de un producto en fabricación. De momento, es tan solo un prototipo en el que estará trabajando Xiaomi y que aún no tiene fecha de lanzamiento.