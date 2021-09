Coronavirus: Bill Gates propone fábricas que produzcan suficientes vacunas para todo el mundo en 100 días





RT.- El fundador de Microsoft, Bill Gates, considera que la humanidad no está preparada para enfrentar una nueva pandemia, a no ser que se realicen esfuerzos para poder crear vacunas más rápidamente. En el nuevo informe de la Fundación Bill y Melinda Gates publicado este lunes, el filántropo señaló que está "un poco preocupado de que ahora se esté prestando menos atención de la que esperaba a la preparación para responder a la pandemia". A través de un exhaustivo análisis del progreso mundial en el acceso a las vacunas, la reducción de la pobreza y otros problemas de salud, el reporte encontró que la pandemia de covid-19 ha provocado un retroceso importante en las tasas de vacunación infantil de rutina, ha ampliado la brecha educativa entre las naciones pobres y ricas y ha aumentado las inequidades en el acceso a los servicios de salud. Por otro lado, en el reporte se hace un llamado a los líderes mundiales a que realicen las inversiones a largo plazo necesarias para desarrollar y fabricar vacunas y mejorar la infraestructura de salud pública, particularmente en países de bajos ingresos. "La única solución real a este problema es tener fábricas que puedan producir suficientes dosis de vacunas para todo el mundo en 100 días. Es factible", asegura Gates. En conversaciones con los medios, el director ejecutivo de la Fundación Gates, Mark Suzman, dijo que la mayoría de los países ricos en gran parte vacunados verá una recuperación del ingreso per cápita anterior a la crisis "este año", mientras que, por el contrario, dos tercios de los países en desarrollo seguirán estando por debajo de sus indicadores de 2019 y algunos de ellos "se enfrentarán a muchos más años antes de volver a los niveles de 2019". Por último, Suzman concluye que las consecuencias económicas de la pandemia también frenarán el progreso hacia la igualdad de género, tanto en las naciones pobres como en las ricas, ya que las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por la crisis. "Se han perdido 13 millones más de trabajos en todo el mundo para las mujeres que para los hombres", explicó Suzman. "Las mujeres también soportan la peor parte de las responsabilidades relativas a los cuidados tanto en el mundo rico como en el pobre".