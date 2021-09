El epidemiólogo jefe de EE.UU. no descarta la posible aparición de una nueva y monstruosa variante del coronavirus





15/09/2021 - 08:55:23

RT.- El epidemiólogo jefe de EE.UU., Anthony Fauci, no descarta la posibilidad de que aparezca una nueva variante del coronavirus. Así lo declaró este martes durante una entrevista en el programa Morning Joe, de la cadena MSNBC. Cuando la reportera le preguntó sobre la posibilidad de que surja alguna variante "monstruosa" del covid-19, aún más peligrosa que la delta, Fauci contestó que en realidad sí existe ese riesgo, ya que "a medida que aumenta la circulación del virus en la comunidad, se produce una acumulación suficiente de nuevas mutaciones para obtener una variante sustancialmente diferente de las que estamos viendo ahora". El principal asesor epidemiológico de la Casa Blanca reiteró que es necesario que las personas se vacunen, no solo para protegerse sino para evitar las mutaciones del virus, y explicó que el covid-19 "no mutará si no tiene la oportunidad de propagarse y replicarse". Fauci también destacó que las variantes futuras del coronavirus podrían ser más resistentes a las vacunas. En junio, Anthony Fauci advirtió sobre la posibilidad de que la variante delta del coronavirus se convierta en la dominante en el país norteamericano, por lo que hizo un llamamiento a inocular a más personas antes de que eso suceda.