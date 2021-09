En el país cae la vacunación a 4.000 inoculaciones diarias





Página Siete.- A inicios de julio, cuando se abrió la vacunación a todas las personas mayores de 18 años, Bolivia llegó a inmunizar -en promedio- a 42.000 personas al día. Esta cifra fue descendiendo de forma gradual hasta que la anterior semana el país vacunó -en promedio- a 4.000 beneficiarios por día. Este bajo nivel ocurre cuando un 46% de la población mayor de edad recibió la primera dosis. Entre el 5 y el 11 de julio se registró la mayor cifra de personas vacunadas en el país. En esos siete días se llegó a aplicar 296.777 inoculantes en todo el país, a razón de 42.396 por día, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud. Pero estos niveles nunca más fueron alcanzados. Las semanas posteriores el descenso fue gradual, con algunos picos provocados por campañas de inmunización que realizaron algunas alcaldías. La mayor parte de agosto no se logró superar las 10.000 vacunas semanales. La última semana del mes se alcanzaron sólo 21.000 dosis, pero en septiembre la situación fue decayendo más. Los primeros siete días de este mes, en promedio, el país suministró 11.223 vacunas al día. Pero la anterior semana, Bolivia registró la cifra de inmunización más baja de toda la campaña. Entre el 6 y el 12 de septiembre sólo se dieron 31.322 inoculantes, es decir el promedio diario llegó a 4.474 dosis. El Ministerio de Salud reportó, hasta el 13 de septiembre, la aplicación de 3,3 millones de la primera dosis, es decir un equivalente al 46% de los mayores de 18 años. También se suministraron 2,9 millones de los segundos componentes que representan un 40% de avance. La máxima autoridad de salud, Jeyson Auza, dijo que ya no se puede esperar a los ciudadanos en los puntos de vacunación e indicó que al contrario, las brigadas deben ir a buscar a los beneficiarios. “Ahora nos toca afrontar una nueva etapa en este proceso de vacunación. (El sábado) dimos inicio a una nueva estrategia en cuanto a la contención de la pandemia: si las personas no están asistiendo a los centros de vacunación, le toca al Estado y a los servicios departamentales de salud (Sedes) adoptar estrategias para permitir que las vacunas vayan a donde está nuestra población”, explicó. En La Paz, el director del Sedes de La Paz, Mayber Aparicio, presentó la nueva estrategia que se aplicará en los municipios paceños. “Ayer (lunes) firmamos un acuerdo entre La Paz y El Alto para llevar adelante el proceso de vacunación en distritos rurales y en horarios diferenciados. Incorporaremos tres brigadas de inmunización que trabajarán desde las 14:00 hasta las 20:00”, afirmó el profesional. Aparicio agregó que las alcaldías ayudarán con la prestación del servicio de seguridad, es decir que se encargarán de destinar seguridad a las brigadas que vayan casa por casa y de noche. “Por estudios epidemiológicos que tenemos, la población demanda que la vacunemos después de las 14:00 porque es gente que trabaja día a día y retorna a esa a su hogar a esas horas”, dijo. El Alto se mantiene como una de las ciudades capitales de departamento que menor desempeño tiene en la campaña de inmunización del país. Hasta el lunes 13 de septiembre se vacunó al 36,8% de su población mayor de 18 años. Su alcaldesa, Eva Copa, culpó a los grupos antivacunas por estos bajos porcentajes. “Estos grupos antivacunas no se dan cuenta que están haciendo daño a las personas con la desinformación. Lamentablemente, desde plataformas virtuales estos grupos están distorsionando el tema. Volvió a bajar la vacunación en nuestra ciudad pese al esfuerzo que estamos haciendo como municipio”, dijo Auza. El director del Sedes de Cochabamba, Freddy Medrano, anunció que alistan una campaña de vacunación “casa por casa” para aplicar dosis anticovid. “La afluencia es baja en los puntos de vacunación, ya sean masivos como en los servicios de salud. Por tanto, generamos una actividad de rastrillaje conjunta para mejorar las coberturas”, explicó Medrano. El Sedes cruceño también optará por trasladarse hasta las viviendas de los ciudadanos. “Creemos que los puntos masivos de vacunación han tenido su periodo y han cumplido su objetivo. Hemos logrado vacunar 1,3 millones de personas en menos de cuatro meses. Ahora nos toca salir a buscar a la gente casa por casa”, dijo el secretario de desarrollo humano de la Gobernación, Fernando Pacheco. Pando dará transporte para subir cifras Iniciativa La primera “Cumbre Departamental por la Vacunación de Niños y Familia” concluyó con el compromiso asumido por la Gobernación de Pando de facilitar transporte y de esa manera revertir las bajas coberturas de vacunación contra el sarampión, poliomielitis y rubéola en los 17 municipios pandinos.



Acuerdo El gobernador Regis Richter definió fortalecer el sistema de salud en el departamento con la dotación de transporte entre camionetas y motocicletas que serán distribuidas también en cada uno de los municipios. Los equipos serán empleados para que los programas ampliados de inmunización puedan mejorar las bajas coberturas de inmunización de las enfermedades ya controladas o eliminadas en el país.