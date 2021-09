El MAS deja en manos del Vice la convocatoria para elegir Defensor





15/09/2021 - 08:15:36

Página Siete.- Luego de que la Sala Constitucional Primera de La Paz exhortara a David Choquehuanca, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a interponer sus mejores oficios para el cumplimiento de la institucionalización de la Defensoría del Pueblo, legisladores del MAS, que presiden las comisiones de Constitución en el Senado y Diputados, indicaron que esperan que la autoridad convoque a sesión plenaria para tratar el tema. “Se ha hablado de forma informal en la Asamblea, en todo caso es el presidente de la Asamblea Legislativa el que tendría que convocar a una sesión plenaria, para iniciar el proceso y elegir a la Defensora o Defensor del Pueblo. Nosotros vamos a esperar una convocatoria”, manifestó Renán Cabezas, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados. Por su parte, Virginia Velasco, presidenta de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado señaló: “Nosotros sabíamos que iba a venir esta exhortación con relación a la Defensoría del Pueblo, por lo que ya estábamos tratando esto en la bancada, para que se pueda realizar el proceso de selección y designación, para cumplir las formalidades conforme a la Constitución Política del Estado y desde luego las leyes del Defensor del Pueblo. El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que ver estas formalidades”. En julio, el senador Santiago Ticona, de Comunidad Ciudadana (CC), envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa en la que solicitó que se convoque a sesión para resolver el interinato en esa institución. Luego de un mes de no obtener respuesta, el 31 de agosto, junto a las senadoras Silvia Salame, Daly Santa María y Nely Gallo, presentó una acción de cumplimiento para que se conmine a Choquehuanca a que dé inició al proceso. “Hemos planteado esta acción de cumplimiento, con el objetivo central de que David Choquehuanca, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme a la Constitución, pueda convocar al pleno de la Asamblea y dentro de los puntos que se tengan, tratar la designación y elección de un nuevo Defensor del Pueblo titular”, dijo Ticona. El lunes, la Sala Constitucional Primera de La Paz exhortó a Choquehuanca a “garantizar e interponer sus mejores oficios” para el cumplimiento de la institucionalización de la Defensoría, “observando los plazos que considere pertinente y que sean razonables para dicho efecto”. “Se emitió una sentencia exhortativa que si bien ésta no tiene un carácter coercitivo, en un país democrático es muy importante que la autoridad reciba una exhortación, y es probable que en próximos días ya el vicepresidente Choquehuanca haga la convocatoria”, manifestó por su parte la senadora Salame. La asambleísta de CC sostuvo que hay leyes que definen que el interinato de los funcionarios públicos no debe pasar de los 90 días. El último defensor titular de la Defensoría del Pueblo fue David Tezanos Pinto, designado en el cargo por dos tercios de la Asamblea Legislativa el 13 de mayo de 2016. Luego de su renuncia, el 24 de enero de 2019, el cargo fue asumido por Nadia Cruz, cuyo interinato dura ya dos años y siete meses. El 21 de julio, el diputado Óscar Balderas y la senadora Cecilia Requena, ambos de CC, también enviaron a Choquehuanca una propuesta de reglamento para la convocatoria, selección y designación de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo. “Es importante que tratemos de recuperar la independencia, la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, son más de dos años que se tiene de interinato. En julio presentamos una propuesta de reglamento, no tuvimos respuesta hasta la fecha. Depende de la voluntad política del presidente nato de la Asamblea Legislativa de convocar a iniciar el proceso, de tomar en cuenta nuestra propuesta que debería ser entendida como algo que beneficia a la sociedad”, manfiestó Balderas. El documento presentado plantea exigir 14 requisitos para la selección de postulantes. Además, el legislador remarcó que no se demoraría más de dos meses desde la emisión de la convocatoria. El proceso de elección de un titular para la Defensoría del Pueblo es un tema que se arrastra desde la anterior legislatura. Desde la oposición se indica que el oficialismo no quiere abordar el tema para elegir Defensor del Pueblo titular, porque no cuenta con dos tercios requeridos. Desde el MAS se rechaza esa postura y se señala que si hubiera un interés político se habría aprovechado el tratamiento en la legislatura pasada, cuando sí contaba con los dos tercios. 31 MESES

Es el tiempo de interinato que Nadia Cruz cumplió el 31 de agosto.