Gobierno comienza pesquisa en 20 sucursales de Hot Burger para determinar si comercializó más carne contaminada





14/09/2021 - 20:10:52

ABI.- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que la representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en Santa Cruz inició un proceso de investigación a 20 sucursales de la empresa de comida rápida Hot Burger, luego de conocerse que una comensal encontró restos humanos en uno de sus productos el pasado domingo y que es posible que más carne contaminada haya sido comercializada. “De acuerdo al informe que tenemos de nuestra representación en Santa Cruz, el día viernes, el trabajador que operaba la maquina moledora de carne sufrió el percance al no apagar totalmente la máquina con la mano adentro, lo que provocó que perdiera dos dedos. Esto preocupa bastante porque de acuerdo al informe se hubiera producido entre 45 a 80 kilos de carne. Es un tema que está en investigación para determinar la cantidad exacta y saber si fue distribuida a las 20 sucursales que tendría esta empresa en Santa Cruz”, dijo, citado en un boletín institucional. Además, Silva solicitó que las personas que consumieron hamburguesas en esos lugares pidan los estudios que crean convenientes a cargo y costa de la empresa, en caso de que tengan algún malestar para prevenir mayores complicaciones. Por otro lado, manifestó que se buscará información respecto al estado de salud del trabajador que perdió el dedo y si la compañía que lo contrató cumplía con las condiciones de seguridad laboral para velar por sus derechos. Asimismo, la autoridad estatal agregó que “se tiene que investigar a qué lugares llegó la carne contaminada”. “Queremos saber si esa carne fue distribuida a las 20 sucursales o si, como dice la empresa, fue desechada cuando se percataron del accidente del operador. Pero la pregunta lógica que surge, es ¿Cómo apareció el dedo en una hamburguesa, si es que ellos desecharon la carne que fue producida por este operador y que resultó contaminada?”, subrayó. El viceministro anunció que, con los resultados concretos de la investigación, que se realiza de manera paralela a la del Ministerio Público y de la Policía Boliviana, se podrá determinar lo sucedido y las responsabilidades en el hecho calificado como un atentado contra la salud pública, delito penado con hasta diez años de privación de libertad. Recordó que no se trata de un hecho aislado, por lo que se realiza constantes operativos, pero se necesita la intervención activa de los gobiernos municipales para que, de acuerdo con sus competencias, realicen los controles de manipulación de alimentos en ese tipo de negocios. “Este no es un hecho aislado, es parte de un problema de vender basura a los consumidores, no les importa la calidad, pueden ser muy bonitas las mesas y sillas, pero el problema está adentro, donde no se ve, ahí tenemos que ingresar para verificar”, enfatizó. “Necesitamos mayor control y ahí exhortamos a las autoridades municipales, a que se den una vuelta a las cocinas, que vean cómo se prepara el pan, las salchichas y seguro nos vamos a encontrar con grandes problemas”, acotó. También Silva solicitó a los medios de comunicación que fomenten la cultura de la denuncia. “A veces encontramos una basura, moscas, cabellos (en la comida) y nos quedamos callados, tenemos que quejarnos, exigir, no podemos permitir que nos vendan productos en mal estado”, finalizó.