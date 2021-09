OPS/OMS en Bolivia sugiere que antes de pensar en una tercera dosis anticovid se complete el esquema de vacunación





Erbol.- La representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Bolivia, Alma Morales, afirmó este martes que antes de pensar en aplicar una tercera dosis contra el coronavirus se debe concluir antes con el esquema de vacunación de las primeras y segundas dosis. “El llamado a la población es que nos concentremos en completar esquemas, tenemos la primera dosis y la segunda dosis, que eso es completar esquemas, entonces, antes de hablar de una tercera dosis, el llamado a la población a que la vacuna es segura”, afirmó consultada al respecto. Un día antes, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, afirmó que no es posible administrar una tercera dosis contra el coronavirus debido a que no fue autorizado por la OMS. “Una tercera dosis es una decisión de cada país, hoy en día, todavía no hay un posicionamiento de decir que vamos todos a la tercera dosis sino que cada país lo está valorando de acuerdo a su perfil epidemiológico, depende la vacuna que han utilizado”, añadió. El Comité Científico del Colegio Médico de Cochabamba estableció, a través de un estudio, la necesidad de que las personas vacunadas contra el coronavirus puedan recibir un refuerzo o tercera dosis después de ocho meses.