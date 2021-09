Josep Borrell: La UE no tiene más opción que tratar con los talibanes





14/09/2021 - 17:56:34

Xinhua.- La Unión Europea (UE) no tiene más opción que tratar con el régimen talibán en Afganistán si desea influir sobre los acontecimientos en el país, dijo hoy el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell. Sin embargo, Borrell destacó en un debate de la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo que acercamiento no significa reconocimiento. Borrell describió los eventos ocurridos en el verano en Afganistán como "una tragedia" e insistió en que el acercamiento es una prioridad para la UE para seguir protegiendo a tantas personas como sea posible. "Para tener alguna oportunidad de influir sobre los acontecimientos, no tenemos más opción que tratar con los talibanes. El acercamiento no significa reconocimiento. No; acercamiento significa conversar, discutir y llegar a acuerdos cuando sea posible", dijo Borrell. En cuanto a la situación en el terreno en Afganistán, Borrell indicó que es "dramática" y añadió que la Comisión Europea cuadruplicó su ayuda de 50 a 200 millones de euros. La UE desea ayudar a todos los que deseen salir del país, indicó Borrell, tanto a nacionales de la UE como a afganos en situación de riesgo. "Nuestra atención inicial estuvo puesta en las evacuaciones. Los esfuerzos de la UE para brindar protección a los afganos más necesitados fueron importantes, pero insuficientes y tienen que continuar. La crisis afgana aún no acaba", dijo Borrell.