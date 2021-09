Iglesia, Arias y Reyes Villa piden dejar la pelea y buscar la unidad en efeméride de Cochabamba





14/09/2021 - 16:37:42

La Iglesia Católica y los alcaldes Iván Arias y Manfred Reyes Villa, de La Paz y Cochabamba, respectivamente, pidieron este martes dejar las peleas y el odio, y en su lugar buscar la unidad, el perdón y la reconciliación, en la jornada en que el departamento valluno celebra los 211 años de la gesta libertaria liderada por Esteban Arze. “Quiero saludar la presencia de todos, hoy (martes) en la fiesta de la Cruz nos impulsa a que renovemos nuestra vocación de servicio. Señor gobernador (Humberto Sánchez), alcalde de Cochabamba (Manfred Reyes Villla), concejales y alcaldes que nos visitan (de La Paz Iván Arias, entre otros) y a todo el pueblo, la Cruz nos llama a trabajar por la unidad, el perdón y la reconciliación para luego llegar donde nuestra señora de La Merced”, sostuvo el arzobispo de Cochabamba, monseñor Óscar Aparicio, en su homilía del Te Deum. El alcalde de La Paz y su homólogo de Cochabamba coincidieron este martes por separado que el país necesita avanzar en la unidad y el trabajo conjunto para reactivar la economía del país. “El mensaje que hemos transmitido es de ‘La Paz en paz’, construyamos puentes, no al rencor, sino no iremos hacia adelante”, afirmó Arias en radio Panamericana, antes de ingresar al Te Deum que se ofició en la capital valluna. Arias participa desde este lunes en los actos protocolares y cívicos que organiza la municipalidad de Cochabamba. En la víspera estuvo en la serenata, sesión de honor, presentación de ofrendas florales y en el Te Deum, concelebrado en la Catedral. “Miremos el futuro con optimismo, reconciliémonos. Necesitamos perdonarnos, necesitamos dejar nuestras mezquindades; primero es el pueblo, después el pueblo y siempre el pueblo, en eso estamos trabajando”, agregó la autoridad municipal de La Paz. Este martes Arias acudió desde las 07:00 a la entrega de ofrendas florales en el monumento a Esteban Arze donde depositó el arreglo de la Alcaldía de La Paz para luego participar en el desfile cívico y el programa de celebraciones cerrará con el almuerzo que ofrecen las autoridades anfitrionas. El alcalde Reyes Villa dijo que el país necesita unidad para reactivar la economía nacional. “Todos deberíamos estar unidos de la mano, Gobierno, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, para reactivar la economía nacional, la economía de los departamentos; para mejorar el ingreso per cápita de los bolivianos”, afirmó y agregó: “creo que debería ser el tema de fondo, no que nos induzcan a la confrontación, a la pelea”, en radio Panamericana. Reyes Villa destacó la respuesta positiva del presidente Luis Arce, quien estuvo en los actos protocolares de este martes en Cochabamba, sobre el trabajo conjunto y dejar de lado los colores políticos. “Ha manifestado (el primer mandatario) su deseo que seguir apoyando en estos proyectos concurrentes de agua potable en la zona sur (de la capital valluna)”, sostuvo. El mensaje de unidad de Arias responde al pilar “La Paz en paz” de su plan de gobierno municipal que busca el acercamiento con otras regiones para coordinar políticas públicas en favor de la población, y en el municipio paceño pretende conseguir “una reconciliación y un perdón entre los paceños” con el pilar “Ciudad de Mil Colores” que pasa por el pintado de fachadas y toda una agenda de actividades artísticas y culturales. El alcalde de La Paz adelantó que con la Alcaldía de Cochabamba se buscará el “hermanamiento” y coordinación, es así, dijo, que con Reyes Villa se conversa para compartir experiencias en tratamiento de residuos sólidos, iluminación led y ciudad inteligente con automatización de servicios.