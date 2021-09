BCB reporta que las remesas recibidas aumentaron a $us 806 millones a julio de 2021





14/09/2021 - 16:12:12

ABI.- El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó este martes las remesas enviadas por los residentes en el extranjero aumentaron a $us 806 millones a julio del presente año, respecto al mismo periodo de 2020. "Las remesas de nuestros connacionales (…) han crecido de forma importante. Tenemos acumulado 806 millones (de dólares) durante la presente gestión, (que) es mucho más elevada, que lo que se ha mostrado en los últimos años", dijo en el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria a julio de 2021. Explicó que las remesas llegaron, principalmente, de España, Chile y Estado Unidos, países, donde se generaron recursos porque se implementaron políticas para abatir y enfrentar la pandemia del COVID-19. "Creo que este es un elemento importante en estos países que han hecho que la actividad productiva, todo lo que es trabajo, se dinamice y por su puesto permita a nuestros connacionales trabajar, realizar sus actividades y posteriormente traer las remesas al país", señaló. De acuerdo con un comunicado del ente emisor, publicado el 7 de septiembre del presente año, a julio de 2020, las remesas enviadas por los residentes en el extranjero fueron de $us 554,2 millones. Se denomina remesa al dinero que envían los migrantes a sus países de origen, cuyos recursos procedan de los sueldos y salarios que cobran las personas por el trabajo que prestan en los países donde radican de forma temporal o permanente.