Los talibanes hallan de 6 millones de dólares y lingotes de oro en la casa del expresidente interino de Afganistán





14/09/2021 - 12:17:31

RT.- Los talibanes aseguran haber confiscado hasta 6 millones de dólares y unos quince lingotes de oro en la residencia del ex primer vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, autoproclamado presidente interino el pasado 17 de agosto, según se aprecia en un vídeo difundido este lunes por The Khaama Press News Agency. En la grabación, varios integrantes del movimiento cuentan y fotografían fajos de billetes que sacan de distintas maletas. Asimismo, se muestran dos paquetes amarillos que, presuntamente, contendrían el preciado metal. Según el medio local, las imágenes habrían sido grabadas en la vivienda del político situada en la provincia oriental de Panjshir, último bastión de la resistencia contra el movimiento talibán, si bien no indica cuándo. Saleh aún no ha hecho ninguna declaración al respecto. La ofensiva del movimiento talibán se intensificó tras el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses, que estaba prevista que se completara el pasado 31 de agosto. Dos semanas antes, los talibanes tomaron el control de Kabul y dieron por finalizada su ofensiva por todo Afganistán. El presidente Ashraf Ghani renunció a su cargo, abandonó el país y actualmente se encuentra con su familia en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Varios altos cargos políticos y funcionarios han mostrado su oposición al movimiento talibán, entre ellos Saleh, que el 17 de agosto se autoproclamó presidente interino de Afganistán, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, y se unió al Frente de Resistencia Nacional, un grupo antitalibán. El pasado 24 de agosto, el ex primer vicepresidente afgano declaró que el país rechaza "la dictadura" y afirmó que se están manteniendo conversaciones con los talibanes, lo que no debe interpretarse como una "rendición disfrazada". Asimismo, detalló que la resistencia contra el grupo insurgente es fuerte.