Jeff Bridges afirma que su batalla contra el cáncer fue pan comido frente a su lucha con el coronavirus





14/09/2021 - 12:11:45

El actor estadounidense Jeff Bridges anunció este lunes que su linfoma, diagnosticado en octubre de 2020, ahora está en "remisión", sin embargo, asegura que su batalla contra el covid-19 fue mucho más difícil. "Mi baile con el coronavirus hace que mi cáncer parezca pan comido", escribió el artista. "Mi covid está en el espejo retrovisor. El covid me dio una buena patada en el trasero, pero estoy doblemente vacunado y me siento mucho mejor ahora", comentó Bridges en otro manuscrito de su bitácora.



Engañar a la muerte En enero pasado, los médicos le informaron al actor sobre una posible exposición ante el coronavirus, mientras se sometía a una sesión de quimioterapia. Pronto, Bridges y su esposa, Susan Geston, fueron diagnosticados con covid-19 y trasladados a la unidad de cuidados intensivos, donde el artista pasó cinco semanas, experimentando "momentos del tremendo dolor" y acercándose "a las puertas del cielo", según sus descripciones. Sin embargo, el actor logró superar la enfermedad y ya no necesita asistencia de oxígeno. Incluso cumplió con el objetivo de llevar a su hija menor Hayley al altar durante su boda en agosto. Entretanto, Bridges asegura haber vuelto a trabajar en la serie estadounidense 'The Old Man' ('El Hombre Viejo'), cuyo estreno está programado para 2022.