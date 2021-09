Putin se pondrá en cuarentena debido a los contagios de covid-19 en su círculo cercano





14/09/2021 - 11:26:47

RT.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, deberá permanecer en cuarentena debido a los contagios de coronavirus detectados en su círculo cercano, informó este martes el servicio de prensa del Kremlin. Según el comunicado difundido por el Kremlin, el mandatario ruso mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Tayikistán, Emomalí Rajmón, en la que le anunció que "deberá permanecer en régimen de autoaislamiento durante un período de tiempo determinado", si bien no precisó las fechas exactas. De este modo, está previsto que el presidente ruso participe por videoconferencia en la reunión del Consejo de la Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que tendrá lugar esta semana en la capital de Tayikistán, Dusambé. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, precisó que Putin se hizo una prueba y está "completamente sano". "El aislamiento no influye directamente en el trabajo del presidente, con la salvedad de que ahora no habrá eventos presenciales durante un tiempo", afirmó Peskov. Putin reveló el pasado mes de junio, durante un evento televisivo anual en el que responde a preguntas de la cicudadanía, que se había vacunado contra el coronavirus con el fármaco ruso Sputnik V. "Tengo títulos [de anticuerpos] altos, vamos a ver cómo funcionará Sputnik V después de mi contacto con el contagiado por coronavirus con quien estuve comunicándome todo el día de ayer", reveló Putin durante su reunión virtual con el partido Rusia Unida.