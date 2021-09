SOS por el joven líder opositor que increpó a Daniel Ortega y que permanece arrestado desde 2018





14/09/2021 - 11:17:32

VOA.- En menos de una semana, los familiares y amigos del líder estudiantil Lesther Alemán, conocido por haber increpado al mandatario nicaragüense Daniel Ortega durante el primer diálogo nacional en 2018, han enviado dos mensajes de emergencia para visibilizar el deterioro de su salud y las condiciones en las que se encuentra a más de dos meses de su arresto. Alemán se encuentra en una celda de máxima seguridad tras una investigación que abrió la justicia nicaragüense en su contra. Está acusado de supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Se trata del mismo delito bajo el cual han sido arrestados más de 30 opositores, incluyendo seis aspirantes a la presidencia. La condición de salud de Alemán se conoció tras su aparición en la primera audiencia el 9 de septiembre. Testigos dijeron que perdió peso y lucía pálido. “Al entrar no podía caminar, no podía sentarse, no podía levantarse, tuvieron que ayudarle. Cuando conversé con él, me contó que no sentía las piernas, las sentía adormecidas”, dijo una fuente bajo condición de anonimato a un medio local. Este lunes la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenece Alemán, emitió un segundo mensaje de alerta por la salud del joven. En un comunicado denunciaron que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote, solicitaron a los familiares el ingreso de una medicina para tratar “síntomas de vértigo o mareo”. La organización pidió atención médica profesional para valorar el estado de salud del joven y así “aplicar el tratamiento adecuado ante su actual condición”. EE. UU. preocupado por la salud del líder estudiantil La Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado aludió a los informes sobre la salud del dirigente estudiantil en su cuenta de Twitter. “Alarmados por los informes que indican que Lesther Alemán, encarcelado en junio por criticar a Ortega, apenas caminaba sin ayuda y se veía en mal estado en una audiencia judicial. El régimen de Ortega será responsabilizado por la condición de los presos políticos”, indicó el mensaje. Alemán tenía 20 años cuando increpó a Ortega en 2018, en medio de la crisis política que llevó a un intento de diálogo nacional tras las protestas que dejaron más de 300 muertos en la nación centroamericana. "Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque es lo que el pueblo ha solicitado", se le escuchó decir a Alemán con voz firme. "Usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese de estos ataques, de la represión y de los asesinatos por parte de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno", exigió Alemán a un Ortega que lucía inerte ante la televisión nacional.