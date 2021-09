Un empleado de restaurante cruceño habría perdido dos dedos: Viceministerio no descarta la clausura





14/09/2021 - 10:55:12

ABI.- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que según las investigaciones se logró determinar que el empleado de Hot Burger habría perdido dos dedos, uno de ellos fue encontrado en una hamburguesa; sin embargo, se desconoce el paradero del otro, por lo que no descarta clausurar las demás sucursales del restaurant cruceño. “Estamos preocupados por este hecho que se ha dado en Santa Cruz, todo hace indicar que el trabajador que estaba operando esta máquina moledora de carne hubiera perdido dos dedos, de acuerdo a la información que se tiene, uno de ellos habría aparecido en una hamburguesa y no se sabe qué ha pasado con el otro dedo”, explicó Silva en entrevista con Bolivia Tv. Señaló que las investigaciones que realizaron con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) evidenciaron que el viernes 10 de septiembre se produjo un accidente laboral, en el que el operador de la máquina moledora de carne habría perdido dos dedos. Se presume que parte de esa carne fue distribuida a las sucursales que tiene la empresa para la venta de hamburguesas, por lo que ampliarán la investigación. “No descartamos que el día de hoy, con el resto de las autoridades se pueda proceder a la clausura del resto de las sucursales de venta de hamburguesas de esta empresa, debido a que la producción de carne que se estaba elaborando el viernes, en la que el trabajador pierde estas partes de su cuerpo, se hubiera distribuido a las diferentes sucursales. (…) por lo tanto amerita una mayor investigación, para tomar estas medidas, precautelando los derechos de los consumidores”, aseveró. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó el lunes que el dedo hallado el domingo 12 de septiembre, por una comensal, en una hamburguesa era real y realiza las investigaciones por el delito de atentado contra la salud pública para determinar responsabilidades de funcionarios del local. “Según los administradores, habrían desechado esa carne donde el empleado habría perdido el dedo índice, pero, pues, estos extremos no llegan a evidenciarse”, indicó el director de la Felcc, Edson Claure.