Autoridades del Chaco llaman a crear el comité de defensa del IDH





14/09/2021 - 07:07:43

El País.- El Gobierno Regional del Gran Chaco convocó de emergencia, para este martes 14 de septiembre, a las autoridades electas de esa región para conformar el Comité de defensa de la Autonomía y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La determinación se da tras conocer que el Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la Gobernación de Tarija no contempla en el presupuesto esos recursos para la región autónoma. Asambleístas, cívicos y autoridades del Gobierno Regional del Chaco expresaron su preocupación y se declararon en alerta, piden al gobernador del departamento, Oscar Montes, cumplir con las normativas vigentes, pues son 24 millones de bolivianos que deberían inscribirse en el POA departamental, recursos que van a financiar programas de seguridad ciudadana, de género, desarrollo productivo, salud y proyectos de inversión. Miguel Salazar, secretario de Gestión Institucional del Gobierno Regional del Chaco, en conferencia de prensa, refirió que este martes las autoridades determinarán los procedimientos y las medidas a tomar para asegurar que los recursos del IDH se transfieran de forma directa a la región. Recordó que la Ley 079 establece que la autonomía se financia con el 45% de las regalías y demás fuentes de financiamiento, entre ellos el IDH. “Son alrededor de 24 millones de bolivianos que, al margen de la deuda histórica, se suman casi 25 millones de bolivianos por las transferencias que no hizo el Gobierno Departamental de Tarija durante el 2020 y el 2021”, expuso. Para el secretario, el no presupuestar los recursos del IDH es atentar contra la autonomía regional y señaló que se pretende desinformar a la población, cuando se argumenta que el tema se tratará recién el 30 de septiembre en una reunión, en atención a cartas enviadas por la autoridad. “Las mesas de trabajo son para avanzar en la transición de Setar, Emtagas y la conciliación de la deuda histórica del IDH”, apuntó. Sobre el tema, Erick Saúl Bejarano, asambleísta del Chaco, indicó que los seis legisladores se replegaron a su región y pidieron que las autoridades los reciban para coordinar las acciones a tomar sobre el tema, pues serán celosos con las regalías y recursos. “Luego de la aprobación del POA nos reunimos con el Gobernador, donde nos ha presentado unas notas que llegaron de los tres ejecutivos del Gran Chaco en las que se pide una reunión para fecha 30 de este mes y fruto de eso, supuestamente, es que el Gobernador ha tomado la decisión y que después de la reunión se definiría el POA para el Gran Chaco”. Mientras, el asambleísta Jorge Sanguino recordó que hay leyes nacionales que amparan a la región autónoma para que se dé la transferencia del IDH, pues es un derecho adquirido, entre ellas la Ley 3038, Ley 3058 y otras normativas. En tanto, esperarán la reunión con el Gobernador y las autoridades regionales a fin de mes para resolver el tema. “Esperamos la responsabilidad de las autoridades, no queremos politizar el tema, estamos buscando una solución pronta y para eso esperamos la reunión de fin de mes (…)”. Por su parte, Raúl Hilarión, vicepresidente del Comité Cívico de Yacuiba, señaló que, tras tomar conocimiento del tema por los medios de comunicación, se reunirá este marte con la dirigencia cívica de Caraparí y Villa Montes para exigir la transferencia directa. Además, aunque los cívicos no fueron convocados para la reunión de autoridades, espera participar para ser parte de las medidas a tomar y exigir al Gobierno departamental los recursos que corresponden por ley. “Nos dijeron que la Gobernación está pidiendo a la Asamblea Departamental que se elabore una normativa para la transferencia, porque no hay una normativa, pero acá la idea es que esos recursos deben ser transferidos e invertidos en el Chaco”. Ley de transferencia directa del 45% del IDH El asambleísta Erick Saúl Bejarano informó que se presentó a la Asamblea Legislativa Departamental un proyecto de ley para la transferencia directa del IDH a la región del Gran Chaco. Pero, además, espera el apoyo de Gobierno nacional para que por decreto viabilice la transferencia. “Desde que asumimos tenemos la misión de consolidar la autonomía del Gran Chaco, desde esa fecha somos los únicos asambleístas que hemos presentado una ley para la transferencia directa delo IDH”, aseguró.