Pacientes que están en las UTI de 3 hospitales no se vacunaron





14/09/2021 - 06:56:58

Página Siete.- Los pacientes que no recibieron ni una sola dosis de la vacuna contra la covid son los únicos que ingresan a terapia intensiva en los hospitales de Clínicas, Cotahuma y La Portada de La Paz. “Todos los casos de pacientes internados en terapia intensiva tienen un factor común: cero vacunación. Ninguno de ellos recibió ni una sola dosis”, dijo ayer a Página Siete el jefe de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas, Alejandro Enríquez Vidal. “Tenemos personas internadas de diferentes edades: jóvenes, adultos y mayores, pero lamentablemente ninguno fue vacunado. Nosotros no preguntamos cuál es la razón, porque es un tema personal. Algunas veces dieron excusas como el no tener tiempo”, dijo el profesional. Desde el 1 de julio, el Gobierno abrió la vacunación a todas las personas mayores de 18 años de edad. Según los datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha, 3,3 millones de personas recibieron la primera dosis , ellas representan un 46% de los 7,1 millones de personas en edad vacunable. Eso significa que todavía 3,8 millones de habitantes no recibieron ningún tipo de protección. “Es una llamada de atención muy drástica para muchas familias. Cuando llega uno de sus seres queridos a terapia intensiva, recién sus familiares o quienes lo acompañan se dan cuenta de la importancia de la inmunización. En ese momento acuden a vacunarse al frente de la facultad o en otros lugares”, dijo el médico. De acuerdo con Enríquez, estas personas todavía no se vacunaron porque tienen “información cruzada”. “Ya sea que vivan en El Alto o la zona Sur de La Paz, la desinformación está en varios lados. Una traumatóloga, por ejemplo, dice barbaridades al afirmar que las vacunas causan daño y sus videos son muy compartidos en las redes sociales. En El Alto también hay grupos religiosos que desinforman a la población”, explicó el especialista. Hospital Cotahuma “El 100% de los pacientes con covid que pasaron por la unidad de terapia intensiva no recibieron ni la primera dosis de ninguna de las vacunas. No estar vacunados es un factor de riesgo que condiciona el desarrollo de la enfermedad en un estado crítico o incluso en la muerte”, explicó a Página Siete la directora del Hospital Municipal Cotahuma, Ximena Mercado. Este establecimiento edil tiene una amplia experiencia en la atención de pacientes con coronavirus. En junio del año 2020 se convirtió en hospital centinela para la atención de personas que contrajeron la enfermedad. Este hospital funcionó de esta forma hasta el pasado 11 de agosto. Mercado recordó que en los picos de las diferentes olas hubo mucha demanda de pacientes. “El desarrollo de la enfermedad es más complejo y complicado en una persona que no fue vacunada. El área de los pulmones afectados es mucho mayor. Hubo pacientes que llegaron con un 80% del pulmón dañado. Lógicamente hay la necesidad de mantenerlos con vida y con ventilación mecánica. Es un pilar en una unidad de terapia intensiva”, explicó la profesional. Según Mercado, este hospital tiene un paciente con covid en sala, que fue vacunado. “Ellos (los inmunizados) son los que tienen una enfermedad entre leve o moderada. Tener las dos dosis reduce en tres veces la probabilidad de tener la enfermedad grave”, explicó. La especialista reconoció que es “muy importante” recibir la vacuna y recomendó protegerse cumpliendo las normas de bioseguridad: el lavado de manos, el uso de barbijos y el distanciamiento físico. “La ventilación de los ambientes en el transporte público, las oficinas y los domicilios también debe ser primordial”, dijo. Hospital La Portada Fátima Verduguez, directora del Hospital La Portada, dijo que su centro recibió a personas con o sin vacunas, pero las primeras no tienen gravedad, están cinco días y luego retornan a sus casas. “Los que no se vacunaron tienen una gran dificultad respiratoria, vienen con fiebre y con un compromiso pulmonar hasta de un 90%. Su tratamiento es complejo. Ingresan de forma inmediata a terapia intensiva y no pueden ser manejadas en piso o sala de internación”, dijo la directora del hospital municipal. Además, Verduguez explicó que si los pacientes tienen una enfermedad de base como obesidad mórbida u otras, la situación aún es más complicada. “Cuando hay compromiso pulmonar, necesariamente deben ingresar a terapia intensiva. Lastimosamente, las personas que no se vacunan vienen con un serio daño en sus pulmones”, agregó. En cambio, aquellas que sí fueron vacunadas, no tienen complicaciones. “Los síntomas básicos que tienen es una dificultad respiratoria, fiebre y problemas estomacales. Ellos piden el alta anticipada para terminar su tratamiento en casa, pero ya no hay un riesgo porque no hay complicaciones en su cuadro”, dijo. La directora explicó que tuvo pacientes que no reportaron complicaciones con sólo recibir la primera dosis de la vacuna. “Recibieron el tratamiento en el hospital y salieron sin mayor dificultad”, aseguró.