El Sedes Santa Cruz lleva desde este miércoles la vacunación a puntos concurridos de la ciudad





14/09/2021 - 06:54:03

El Deber.- Ante la baja asistencia de la población a los puestos de vacunación en el país, los esfuerzos se vuelcan a los lugares más concurridos para llegar a quienes todavía no han recibido la dosis. En Santa Cruz, desde este miércoles se habilitarán siete puntos comenzando en el aeropuerto Viru Viru. Paralelamente, el Gobierno impulsa rastrillajes para la vacunación y detección de casos casa por casa. Las nuevas estrategias urgen luego que las cifras han mostrado el drástico descenso en el número diario de inmunizados, toda vez que ahora se aplican un promedio de 3.900 primeras dosis en el país, mientras que en junio se superaban las 90.000 en una sola jornada. Los puntos de vacunación se mantienen vacíos, incluso los pocos que acuden deben aguardar sentados a que se forme un grupo que permita abrir un frasco del inoculante. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Erwin Viruez, confirmó que la experiencia piloto del centro de vacunación que se habilitó la anterior semana en el mercado antiguo Abasto se replicará en otros puntos estratégicos como La Ramada, Los Pozos, Mutualista, la terminal Bimodal y el aeropuerto Viru Viru. En el antiguo Abasto se logró inmunizar a 1.700 personas en tres días, destacaron las autoridades sanitarias. Por su lado, el secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, considera que los puntos fijos, que al principio fueron habilitados, ya cumplieron su objetivo, pues en cuatro meses se logró aplicar 1.300.000 dosis. “Ahora nos toca salir a buscar a la gente”, recalcó Pacheco. Según el cronograma previsto por el Sedes, este miércoles se habilitará un punto en Viru Viru; el jueves en mercado Los Pozos; el viernes en el centro Penitenciario de Palmasola; y el fin de semana en el mercado Alto San Pedro. Las autoridades sanitarias del departamento cruceño destacan que hay 14 municipios que lograron sobrepasar el 60% de cobertura en la vacunación contra el covid-19, y de estos, siete (con más del 70%) ya han alcanzado la inmunidad de rebaño. A esto se suma que otros 20 están por encima del 50%. Viruez añadió que se continuará haciendo ajustes a las estrategias para lograr que los municipios que tienen coberturas de inmunización “no ideales” puedan alcanzar las metas. Para ello prevén desplazar brigadas a las zonas con menor cobertura. El dirigente de los comerciantes, Rodolfo Ochoa, señaló que desde hace semanas solicitaron al Sedes desplazar brigadas de vacunación a los mercados, pues el sector tiene poco tiempo para asistir a los puntos fijos de vacunación. “Desde hace días esperamos una brigada en el nuevo mercado Los Pozos y no hay respuesta”, dijo a tiempo de señalar que aún no les informaron el día en el que las brigadas estarán en este centro de abastecimiento. Otra acción anunciada por las autoridades del Sedes será desplazar brigadas móviles a los municipios con baja cobertura. A escala nacional Respecto a las estrategias a escala nacional, el ministro de Salud, Jeyson Auza, indicó que se reforzará la contención de una posible cuarta ola de coronavirus, con el desplazamiento de brigadas médicas para detectar personas con síntomas o con sospecha de contagio en lugares de asistencia masiva. “En este momento debemos saber que siempre está presente la amenaza de una cuarta ola y debemos hoy más que nunca desplegar todos los esfuerzos necesarios para evitar el impacto negativo de esta cuarta ola”, recomendó. En el reporte de vacunación nacional, hasta este domingo, el país alcanzó una cobertura de 46% con primeras dosis y 41% con el esquema completo. El ministro recalcó que hay suficientes dosis para continuar con la inmunización, por lo que pidió a los servicios departamentales de salud garantizar que las vacunas lleguen a todos los municipios del área urbana y rural. “Vamos a continuar trabajando en ese cometido, por eso estamos desplegando esta nueva estrategia como Ministerio de Salud a la que estamos seguros tienen que acoplarse todos los gobiernos subnacionales”, afirmó. El Gobierno nacional confirmó que el país cuenta con el 100% de vacunas en primeras dosis para ser suministradas a la población vacunable, que son los mayores de 18 años. El reporte de este domingo muestra que entre finales de agosto y los primeros 12 días de septiembre la cobertura solo aumentó de 45,4% a 46% con primeras dosis, lo que significa que en ese periodo se inmunizó a 47.247 personas en todo el territorio nacional, manteniendo un promedio de 3.900 dosis aplicadas por día. Propuestas Enrique Aguilera, del Colegio Médico Departamental de Santa Cruz, remarcó que para ampliar la cobertura se propuso a las autoridades que el Vacunacruz, una campaña de vacunación contra la poliomielitis y otras enfermedades, se realice de forma simultánea con las dosis anticovid con el personal de los 68 centros de salud de la capital cruceña. “Se debe aprovechar el desplazamiento del personal de estos 68 centros para incluir en este desplazamiento la vacunación contra el covid-19. Así se podrá masificar la vacunación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se registran la mayor cantidad de casos”, remarcó. Aguilera considera que urge impulsar campañas de información masiva, especialmente dirigidas a los grupos de jóvenes que son los más reacios y también los que están más ligados a las redes sociales, donde circula información falsa. En la misma línea, el epidemiólogo, Rodrigo Castedo, remarcó que los tres niveles de Gobierno deben unirse para encarar campañas de información masiva para contrarrestar la información falta que circula en las redes sociales. El director General de Epidemiología, Freddy Armijo, indicó que los Sedes deben impulsar la vacunación contra el coronavirus a través de las redes de salud, que son las que tienen contacto directo con la población. Añadió que incluso las campañas para contrarrestar los mitos que circulan en redes sociales se deberían realizar también desde las redes de salud. El Ministerio de Salud confirmó que por 13 semanas epidemiológicas consecutivas el país se mantiene en una desescalada de contagios. En la última semana se registró 2.385 casos, lo que significa una reducción del 15% en relación a la anterior. “Pese a que ahora, con pocos casos, es muy difícil tener una desescalada cada semana, el país mantiene esta tendencia por más de 13 semanas consecutivas. Este es un gran logro”, destacó la autoridad. El Gobierno anunció que esta semana llegará otro lote de segundas dosis de Sputnik V, un total de 370.000. El director del Sedes pidió que les garanticen las 372.000 segundas dosis de Sputnik V que requiere el departamento para las personas que recibieron la primera dosis entre mayo y junio.