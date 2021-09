Incertidumbre: INE no da datos del PIB desde hace 4 trimestres





14/09/2021 - 06:49:04

Página Siete.- El último dato del Producto Interno Bruto (PIB) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es al segundo trimestre de 2020, es decir que existe un retraso de cuatro trimestres en la difusión de esta información actualizada. Analistas y empresarios observan que esto genera incertidumbre y desconfianza. En la página web del INE, en el sitio del PIB, a los cuadros estadísticos sólo acompañan una nota que dice: “Por problemas de información se retrasa dicha publicación”. El dato del PIB debe difundirse con un retraso de 90 días, pero a la fecha se desconoce en cuánto decreció la economía en 2020 y el dato de crecimiento económico hasta junio de 2021. El analista financiero Jaime Dunn opinó que la información del PIB es la base para realizar un análisis independiente de parte de economistas, agentes económicos y realizar una lectura de cómo está la economía y comparar los datos con los de otros países. Además del retraso del PIB, el INE sólo publicó el dato del Índice Global de Actividad Económica (IGAE) hasta abril, pero el Ministerio de Economía presentó las cifras a junio de 8,7%. “Cuando hay atrasos en la difusión del dato del PIB y no hay certeza de quién debe emitir la información, el análisis del crecimiento se está haciendo con muchas dudas. Esto genera incertidumbre en agentes económicos, más aún en un país como Bolivia donde falta institucionalidad”, precisó Dunn. Además, cuando ocurren estos retrasos y hay falta de confianza en las instituciones, Dunn dijo que se genera mayor susceptibilidad en los gremios, instituciones empresariales e investigadores. El gerente de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jáuregui, opinó que la falta de datos actualizados es como caminar a ciegas, porque el PIB es un indicador que sirve para la toma de decisiones en el nivel central y en los gobiernos subnacionales. Explicó que a estas alturas del año se debería contar con información del crecimiento del PIB hasta junio de 2021. “Éste es un indicador importante para el sector privado, los gobiernos subnacionales, para la planificación, ya que el PIB es un indicador que mide la producción, el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el comercio exterior, inventarios y gastos del Gobierno”, subrayó. Yury Miranda, exdirector del INE, indicó la anterior semana que hace más de un año no se actualiza el dato del PIB. “Es preocupante que un año estemos sin indicadores actualizados oficiales, se está con el dato de crecimiento negativo de 11,11% y desempleo 12% a junio 2020. De ahí en adelante no hay indicadores oficiales en la página del INE”, anotó. Roger Alejandro Banegas, exdirector del BCB, sostuvo que la retroalimentación del PIB actualizado permite ofrecer información del contexto económico y sectorial para los agentes económicos, las familias, las empresas y el Gobierno. “Cuando no tenemos información, se genera incertidumbre y desconfianza; los inversores toman decisiones en función de la confianza y del entorno económico; caso contrario, postergan sus decisiones hacia otro momento, afectando a la inversión, consumo y crecimiento económico”, advirtió. Agregó que el INE debería publicar un calendario en la publicación, difusión de información estadística anticipada. “El INE debería ser una entidad autónoma y técnica, que no dependa del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Esto genera desconfianza sobre la calidad de las estadísticas o potenciales sesgos políticos”, aclaró. Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana, señaló que contar con datos actualizados es importante para definir políticas públicas y la toma de decisiones de inversión. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 253 que establece las atribuciones del INE y norma la producción de estadísticas oficiales del Estado. Roca sostuvo que esta norma busca dotar al INE de esta facultad rectora, pero el manejo que realiza el Gobierno de las instituciones es “terrible”. “Que no haya dato del PIB 2020 cuando ya acaba el 2021 es un aplazo. Eso genera una mala señal a los agentes económicos y sociedad, hace dudar de la eficiencia de INE y se puede llegar a dudar de la veracidad de los datos”, alertó. Diferencias entre el PIB y el IGAE PIB El PIB anual nacional como el trimestral tiene un rezago de publicación de aproximadamente de 90 días, como consecuencia del proceso de recolección de la información de producción de todas las unidades productivas de Bolivia, así como la oferta externa a través de las importaciones y su destino a la utilización de los componentes de la demanda: consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital y exportaciones, según el INE. A junio 2020 el PIB fue -11,11%.



IGAE El Índice Global de Actividad Económica es un indicador que muestra la evolución de la actividad económica del país, con periodicidad mensual. Su objetivo es proporcionar una estimación de medición del comportamiento de la actividad económica en el corto plazo. A julio de este año este indicador creció en 8,7%.



Señal El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, dijo a Unitel y otros medios la semana pasada que el PIB puede crecer 4,7% o 4,8%.