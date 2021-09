Juicio contra Añez por caso golpe salpica a exautoridad y un ministro





14/09/2021 - 06:46:13

Opinión.- El juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado golpe de Estado salpica al exministro de Energía Rodrigo Guzmán, quien debe permanecer con detención preventiva por otros seis meses más. A solo un día de cumplirse el tiempo previsto para la investigación por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, una nueva denuncia pesa en su contra por corrupción. A su vez, el ministro de Justicia, Iván Lima, es cuestionado por el caso que data de 2019 e incluye las muertes de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty cree que no corresponde un juicio de responsabilidades porque no fue electa y ve una equivocación de la autoridad del Estado por lo que dice que “debe renunciar si no tiene la capacidad”. “Si no puede, que renuncie el Ministro Lima. Además, él (Lima) fue abogado de Doria Medina, esa clase de gente está en nuestros ministerios, yo tengo los documentos (que prueban aquello) y en los próximos días vamos a presentar. Si quiere apoyar a la señora Jeanine Áñez, quiere convertir como constitucional, eso es contra nuestro país”, indicó, según Urgente.bo.