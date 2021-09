PAI advierte que la gente ya no acude a vacunase ni aplica las medidas de bioseguridad





13/09/2021 - 20:31:59

Página Siete.- El responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, manifestó este lunes que debido a la desescalada de los contagios, parte de la población ya no acude a los puntos de vacunación ni aplica las medidas de bioseguridad como el uso del barbijo y el distanciamiento social. “Se ha relentizado la vacunación en todo el país, consideramos que el hecho de haber controlado al virus, ha determinado que no haya muchos caso. Al no existir muchos casos, la gente cree que ya no hay el virus, entonces ya no se preocupan por vacunarse y están dejando las medias de bioseguridad indispensable, están dejando el barbijo, ya no hay el alcohol y el distanciamiento”, señaló. Enríquez apuntó que el descuido de la población puede ocasionar que se incrementen otra vez los contagios de covid. Por eso recomendó a la población continuar con el uso del barbijo, alcohol y evitar las aglomeraciones. El Ministro de Salud reportó que la semana epidemiológica 36 registró un descenso de 15% en los contagios, con referencia a la semana 35, es decir, la última de agosto y la primera de septiembre. Desde que empezó a disminuir los casos en la segunda ola, por treceava semana consecutiva el país reporta pocos enfermos con el virus, aunque se advierte que el riesgo de contagio es latente.