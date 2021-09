Diputado del MAS afirma que la hija de Añez debe compartir su celda y pide informes sobre Gestión Social





13/09/2021 - 20:27:23

Página Siete.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar afirmó que Carolina Ribera debe compartir celda con su madre, la expresidenta Jeanine Añez. En ese contexto, anunció la apertura de procesos de fiscalización sobre presuntos hechos de corrupción en la unidad de Gestión Social que estaba a cargo de la hija de la exmandataria. Ribera anunció que seguirá denunciando las presuntas vulneraciones a los derechos humanos de su madre, encarcelada desde marzo, hasta que la Justicia le conceda defenderse en libertad. El legislador oficialista detalló que envió dos peticiones de informe sobre este asunto. El primero está dirigido al Ministerio de la Presidencia y es sobre las supuestas irregularidades en la administración de Ribera al frente de esa repartición. La segunda petición tiene como destinatario el Ministerio de Defensa por el caso del presunto traslado de un grupo de personas a Beni en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el marco de la celebración de su cumpleaños el año pasado. “Vamos a pedir al fiscal departamental de La Paz que sea arraigada y sea aprehendida. Ella (Ribera) fue cómplice (…), la señora Carolina Ribera no tiene que estar en Estados Unidos de turista, ella tiene que estar en celda a lado de su madre, compartiendo celda”, afirmó Cuéllar. La semana pasada, Ribera viajó a Estados Unidos para denunciar ante organismos internacionales presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el caso de la detención preventiva de su madre. Las quejas fueron planteadas por ejemplo en oficinas de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La exmandataria cumplió este lunes seis meses de detención preventiva. En pasados días, legisladores del MAS cuestionaron esa campaña y consideraron que la hija de Áñez se dedica a “mentir” a la comunidad internacional para exponer una mala imagen del Gobierno. Al respecto, Ribera manifestó que la administración de Luis Arce se desprestigia por sus propias acciones. Le recordó al asambleísta Cuéllar los pronunciamientos de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara, además de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) sobre la crisis de 2019. “El gobierno de Arce se desprestigia solo, no necesita mi ayuda. Reclamo ante Bolivia y la comunidad internacional que están matando a mi madre. Lo seguiré haciendo, no callaré. Lucharé sin descanso para salvar la vida e integridad de mi madre”, indicó Ribera.