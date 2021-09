Un juez que había filmado a niños desnudos con una cámara oculta se suicidó antes de ser arrestado por el FBI





13/09/2021 - 20:09:49

Infobae.- Un juez de Estados Unidos se suicidó el pasado viernes antes de que agentes del FBI entraran a su casa para arrestarlo en medio de un caso por abuso infantil en el que estaba acusado. Jonathan G. Newell, de 50 años, fue declarado muerto a las 6:43 a.m. por una herida de bala auto infligida. Era juez desde 2016 y antes de eso fue el fiscal principal del condado de Caroline en Virginia durante más de una década. Según los fiscales del caso, los agentes federales iban a ponerlo bajo custodia por cargos de explotación sexual de niños. El caso se construyó a partir de la denuncia de un menor que Newell llevó a un viaje de caza en Hoopers Island, quien descubrió una cámara oculta en el baño de la cabaña el pasado 23 de julio y le contó a sus padres, ellos llevaron el caso a la policía. Según las autoridades, cuando los investigadores confrontaron al juez, se cree que Newell mordió y se tragó la tarjeta de memoria de una cámara donde habría material en video de menores desnudos. Un vecino de Newell publicó fotos en Facebook diciendo que el FBI estaba afuera de su casa en Henderson, Maryland, pidiéndole que saliera por un altavoz. La vecina Kimberly Keith dijo a medios locales que escuchó destellos y lo que ella creía que eran disparos. Luego llegó una ambulancia. Los padres de dos niños que Newell llevó en el viaje habían contratado abogados, quienes emitieron una solicitud de “no contacto” a Newell el 4 de agosto. La carta citaba, “información y creencia ... de que [Newell] participó en una conducta delictiva”. Durante la investigación del caso, al juez se le pidió que se mantuviera alejado de la escuela de niños y eventos asociados a los menores de edad, se le advirtió que cualquier contacto resultaría en que los padres denunciaran ante la Policía del Estado de Maryland una “posible manipulación de testigos”. En la denuncia penal presentada contra Newell el jueves pasado, se referencian entrevistas del FBI a varios jóvenes que fueron al pabellón de caza del juez, quienes dijeron que mientras estaban en el baño este les revisó sus cuerpos en busca de garrapatas. “Al menos dos de los niños dijeron que estaban desnudos cuando Newell los revisó en busca de garrapatas; uno dijo que movió sus propios genitales para que Newell buscara garrapatas, y el otro inicialmente no recordaba si Newell se tocó los genitales, pero luego afirmó que Newell movió una o dos veces los genitales del menor para buscar garrapatas “, escribió la agente especial del FBI Rachel Corn en la denuncia penal. Las autoridades registraron la casa, el camión y la oficina judicial de Newell, y localizaron un disco duro en su estudio que, según dijeron, contenía numerosos videos de hombres niños duchándose. Se puede ver a Newell en las imágenes que configuran la cámara, dijo el FBI. En un videoclip, se le puede ver buscando garrapatas en el cuerpo desnudo de un joven. Cuando se enfrentó a las autoridades, Newell negó tener conocimiento de una cámara y preguntó si podía conectar su teléfono a un cargador en otra habitación y hacer algunas llamadas. Lo vieron inclinarse varias veces, pero creyeron que estaba sosteniendo el cargador del teléfono en un tomacorriente. Momentos después, el investigador observó que la mano derecha de Newell se cerraba en un puño y lo vio llevarse el puño a la boca. “El investigador escuchó un fuerte y distinguible ‘crujido’ en el área de la boca de Newell. Después de uno o dos minutos más, el investigador escuchó el mismo ‘crujido’ de nuevo en la boca de Newell, seguido por Newell inmediatamente buscando y bebiendo de una taza ubicada en su tocador “, escribió el FBI en los documentos de acusación. Después lo llevaron a un hospital y obtuvieron una orden para que le realizaran una tomografía computarizada, que reveló que se había ingerido un “objeto extraño”. Faltaba la tarjeta SD de la cámara descubierta por el niño, y el FBI cree que Newell la masticó y se la tragó. Newell no fue acusado en ese momento. El fiscal estatal del condado de Dorchester, William H. Jones, cuya oficina era una de las múltiples agencias involucradas en el caso, le dijo a The Sun que los investigadores se movieron “lo más rápido posible”. “Se invirtió mucho tiempo, esfuerzo y horas de trabajo en investigar esto lo más rápido posible con un intento de resolverlo”, dijo Jones. “Había mucha evidencia, y esa evidencia lleva tiempo para analizar”. Newell, un republicano, ha sido el único juez de la Corte de Circuito del condado de Caroline, ganando 174,433 dólares al año. El condado, con una población de 33.000 habitantes, también cuenta con un juez magistrado de familia designado y examinadores de casos civiles. Comenzó su carrera de abogado como defensor público en 1999, luego se convirtió en el fiscal adjunto del estado del condado de Kent. Ocupó ambos cargos durante dos años cada uno. Fue elegido fiscal estatal del condado de Caroline en 2003, cargo que ocupó hasta 2016, cuando el gobernador Larry Hogan lo nombró juez. Mantuvo ese puesto en 2018 y cumplía un mandato de 15 años. Keith, el vecino de Newell, dijo que su esposo la despertó alrededor de las 6:10 am y notó los autos de la policía afuera de la casa de su vecino. Escuchó al FBI, por un altavoz, decir: “Jonathan, sal, levanta las manos”. Ella dijo que los agentes se acercaron a la puerta y ella escuchó un fuerte golpe seguido de dos fuertes golpes unos minutos después. “Lo siguiente que supe fue que estaban en la casa”, dijo. Keith dijo que los rumores sobre la investigación en curso eran “muy conocidos por aquí”. Antes de la investigación, Keith dijo que encontraba “muy extrañas” las publicaciones de Newell en Facebook. “Todo lo que publicó en Facebook fue sobre niños”, dijo.