Abogado de Añez espera que juez levante de oficio la detención al cumplirse el plazo de investigación





13/09/2021 - 17:21:28

Erbol.- Cuando está por cumplirse los seis meses de plazo para que la Fiscalía realice las investigaciones por el caso denominado “golpe de Estado”, el abogado Luis Guillén, defensor de Jeanine Añez, afirmó que durante este tiempo el Ministerio Público no ha logrado establecer la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por lo cual señaló que el juez del caso debe levantar la detención preventiva de oficio. Este caso fue abierto en la vía penal a denuncia de la exdiputada Lidia Patty y se investigan los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez como presidenta. Los casos de Senkata y Sacaba se procesan aparte, en una causa para juicio de responsabilidades. Añez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021, acusada de terrorismo, sedición y conspiración. Un día después, el 14 de marzo, la justicia le determinó detención preventiva por cuatro meses para que se realice la investigación, aunque después se amplió ese plazo a seis meses. El abogado Guillén señaló que el martes se cumplen eso seis meses de investigación y que el Ministerio Público debe sustentar si existieron o no los delitos imputados, para determinar el rechazo o acusación formal. “Al día de hoy no se nos ha notificado con una acusación, por lo tanto quiere decir que el Ministerio Público no ha logrado en estos seis meses establecer primero si ha existido un hecho delictivo de terrorismo, si ha existido un hecho delictivo de sedición, o si ha existido un hecho delictivo del conspiración”, señaló. Agregó que: “en estos seis meses (el Ministerio Público) tampoco ha logrado establecer cuál sería la presunta participación de la señora Jeanine Añez Chávez, por lo tanto corresponde que el Ministerio Público emita una resolución de rechazo y que la autoridad judicial de oficio, porque ese es su labor del juez que ejerce justamente control jurisdiccional bajo las modificaciones de la ley 1173, debe de oficio levantar la prisión preventiva de la exmandataria”. El jurista aclaró que hasta la fecha no ha existidito audiencia para que la Fiscalía solicite ampliar el tiempo de investigación, alegando que aún le falta realizar diligencias, por lo tanto la defensa espera que el juez cumpla la obligación de levantar la detención. Este caso se desarrolla ante el Juzgado 10º de Instrucción en lo Penal, a cargo del juez Armando Zeballos. Sin embargo, aún pesa sobre Añez un segundo proceso, el cual se desdobló del caso “golpe de Estado”. En este otro proceso se acusa a la exmandataria de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, debido a la forma en que asumió la presidencia el 2019. En ese segundo proceso Añez también cuenta con detención preventiva, dictada a inicios de agosto y por un tiempo de seis meses. Es decir que si consigue libertad en el proceso por terrorismo, sedición y conspiración, aún estaría detenida por el proceso de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.