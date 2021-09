Legisladores piden investigar extravío de 200 expedientes de procesos en el Consejo de la Magistratura





13/09/2021 - 12:38:36

Erbol.- Legisladores del oficialismo y oposición cuestionaron el “extravío” de al menos 200 expedientes de procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura y demandaron que el Ministerio Público pueda iniciar las investigaciones al respecto y sancionar a los responsables. Los documentos en cuestión datan desde 2018 y tienen relación a procesos disciplinarios por faltas cometidas contra jueces y funcionarios jurisdiccionales de todo el país que llegaron a etapa de apelación de última instancia a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura de Sucre. El diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Mercado, cuestionó lo ocurrido y afirmó que refleja la situación en la que se encuentra la Justicia en el país y qué hace falta una “profunda transformación” . “Yo creo que quien quiera que sea responsable del extravío de esos expediente debería ser procesado inmediatamente”, añadió en un contacto con ERBOL. Los expedientes que no se los encuentra pertenecen a la gestión de Gonzalo Alcón y Dolka Gómez Espada, ambos cesados de sus funciones por orden de la Sala Constitucional Segunda de la ciudad de La Paz a fines de julio de este año por haber incurrido en incompatibilidades de funciones. La senadora de Senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, se sumó a las críticas y afirmó que la Fiscalía debe de investigar lo que ocurrió debido a que no es solo una falta disciplinaria sino delitos que deben ser sancionados. “El Ministerio Público tiene que hacer una investigación inmediata en razón a que se trata de un delito, ya no es una falta disciplinaria”, afirmó y consideró que no pueden extraviarse documentos de una institución como el Consejo de la Magistratura.