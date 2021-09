Presidente alemán pide aclarar pasado nazi de organismos estatales





13/09/2021 - 11:03:57

DPA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, consideró este lunes necesario aclarar la implicación de los organismos estatales en el nazismo y cómo este se trató después de 1945. "Detrás de las fachadas del Estado, hay muchas cosas que siguen en la oscuridad. Hay muchas cosas que aún no han sido suficientemente aclaradas ni contadas", dijo Steinmeier en Berlín. El mandatario señaló, por ejemplo, que todavía no hay estudios sobre los órganos constitucionales superiores de la nación. "Y quiero decir que aquí no debe faltar el cargo de jefe de Estado en particular", declaró. Steinmeier encargó un proyecto de investigación sobre la oficina del presidente federal, que ha sido confiado al profesor Norbert Frei de la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Hoy se presentaron los primeros detalles de su trabajo en el Palacio de Bellevue, la residencia oficial del presidente alemán. El jefe de Estado subrayó que las historias de las víctimas de los crímenes nazis pueden encontrarse literalmente detrás de casi todos los estamentos gubernamentales. "Pero a pesar de décadas de investigación científica y revalorización histórica, no se han contado todas estas historias, no se conocen todos los crímenes y no se ha conmemorado adecuadamente a todas las víctimas", dijo. Steinmeier manifestó sentir como presidente una responsabilidad especial "de no evitar la historia de mi propio cargo, sino de afrontarla abierta y autocríticamente".