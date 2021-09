Santa Cruz es el departamento que más crece y la ciudad tiene 600 barrios sin regularizar





El Deber.- Santa Cruz es el departamento que más crece de todo el país. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aumentó un 21% su población en los últimos nueve años; es decir, pasó de tener 2.779.271 a 3.363.377 habitantes, entre el 2012 y este año. El aumento de la población estuvo acompañado con un proceso de expansión horizontal que se refleja en la ciudad capital, donde hay más de 600 barrios que aún están en proceso de ser regularizados y los límites con municipios aledaños están sobrepuestos por el crecimiento. La población Según los datos del INE, la población actual del departamento representa el 28,48% del total del país que alcanza a 11.841.955 habitantes, y la proyección es que mantendrá su ritmo de crecimiento, por lo que en 2025 representará el 28,86% del país, es decir, que concentrará a 3.606.680 habitantes, de los 12.494.181 que tendrá el territorio nacional. Los datos oficiales reflejan que el segundo departamento con más crecimiento poblacional es La Paz, que pasó de 2.767.504 a 3.023.791 habitantes en nueve años. En contraste, Oruro es el que tiene menor crecimiento poblacional. En nueve años pasó de 502.048 a 548.537 habitantes. En esta tendencia también están Pando y Beni. Mientras que el primero aumentó solo 44.513 habitantes, el segundo subió a 76.283. Tierra de oportunidades La gente sigue llegando a Santa Cruz en busca de mejores oportunidades. El presidente del Control Social, Omar Rivera, indicó que la región se mantiene como una tierra de oportunidades, por lo que el crecimiento poblacional también tiene un alto componente de migración interna. Por su lado, el presidente de los residentes cochabambinos y concejal por el MAS, José Quiroz, dijo que los nativos de Cochabamba son los que más se desplazan hacia la capital cruceña, incluso mantienen un ritmo de migración constante. Quiroz estima que cerca de 500.000 cochabambinos radican en Santa Cruz. La mayoría se dedica al transporte, la ganadería y el comercio, donde destacan grandes empresarios. Por su lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, destaca el aporte de las personas que llegan a esta tierra. Aseguró que el departamento alberga a miles de familias de diferentes partes del país que contribuyen con el desarrollo de la región. “Santa Cruz es el crisol de la bolivianidad; aquí llegaron de todos los rincones del país, forjaron una Santa Cruz trabajadora y demostró que somos una puntal alimentación”, resaltó Calvo, a tiempo de remarcar que el departamento se mantiene como líder económico del país. Por su lado, la secretaria municipal de Innovación Tecnología y Planificación (Siplan), de la capital cruceña, Andrea Daza, remarcó que es necesario que se cumpla con la realización del censo para que la región reciba los recursos suficientes para atender a la cantidad de población que tiene. En ese aspecto, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, es uno de los que impulsa la realización de un censo a corto plazo para que el departamento y, a la vez el municipio capitalino, tengan una mayor distribución de ingresos acorde a la cantidad de la población. Economía y educación En el ámbito educativo, Santa Cruz es el departamento que cuenta con la mayor cantidad de estudiantes inscritos en esta gestión escolar, una tendencia que se sigue en los últimos años. Según la Dirección Departamental de Educación, la región cuenta con 820.851 estudiantes de los 3 millones registrados en todo el país. El secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Osman Cabrera, remarcó que el departamento también es el que tiene la mayor cantidad de maestros, con más de 32.000. Sin embargo, remarcó que la deuda por ítems es uno de los aspectos pendiente con la región. En educación superior, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Osvaldo Ulloa, señaló que el departamento tiene a la universidad estatal con la mayor cantidad de estudiantes. Cuenta con 115.000 universitarios, pero es la tercera en cantidad de recursos que percibe. A decir de los economistas y empresarios, el departamento de Santa Cruz es la principal locomotora del país y así lo ha demostrado en los últimos años con sus variables macroeconómicas que lo mantiene en el primer lugar. Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), remarcó que el departamento genera el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a escala nacional. “Según el último dato del año 2019, Bolivia había crecido en el 2,2% en su Producto Interno Bruto, mientras que el de Santa Cruz creció un 4,2%”, sostuvo. Rodríguez señaló que más del 40% del total de la producción nacional sale de Santa Cruz y el 74% de los alimentos que se consumen en el país se genera en el departamento cruceño. En cuanto a salud, el presidente del Colegio Médico Departamental, Wilfredo Anzoátegui, remarcó que al tener el departamento la mayor cantidad de población también necesita recursos para brindar los servicios de salud que requiere la población. Sin embargo, en la capital cruceña se mantiene la misma cantidad de hospitales de tercer nivel desde hace más de 20 años, tampoco se construyen hospitales de segundo nivel en las provincias del departamento. Más barrios El aumento de la población estuvo acompañado de los asentamientos en la capital cruceña. La secretaria municipal de Innovación Tecnología y Planificación (Siplan), Andrea Daza, detalló que en el municipio hay 660 procesos de reestructuración en curso, entre procesos de lotes individuales y colectivos (barrios), distribuidos en los 15 distritos municipales. Remarcó que estos asentamientos surgen ante el crecimiento de la población y la migración que buscan sitios para consolidar su vivienda. “La Alcaldía, para llegar con obras como pavimento, drenaje, educación, salud y parques necesita de recursos”, sostuvo Daza. Pidió a los vecinos que regularicen el estado de sus barrios y viviendas para que puedan contar con los recursos necesarios que permitan responder a las solicitudes de obras. El crecimiento de la ciudad, aunque es generalizado, es más evidente en las avenidas troncales y colindantes con otros municipios, donde no se sabe dónde termina la delimitación de uno y dónde comienza el del otro. En la zona norte, no hay línea divisoria con Warnes. Los vecinos se mantienen en la incertidumbre porque hace años no se determina a qué municipio pertenecen, pero han logrado atención con servicios básicos. La secretaria municipal explicó que a finales de agosto solicitó a los subalcaldes que hicieran un levantamiento de la información de los barrios que están sin datos actualizados y se espera que a finales de este mes cuenten con un diagnóstico digital para conocer exactamente la cantidad de barrios y de familias que lo conforman. Se determinará el derecho propietario. Agregó que también están haciendo diagnósticos distritales para identificar qué falta desarrollar en cada distrito y qué barrios están sin regularizar, para luego aplicar un plan de regularización de barrios. Por su lado, la dirigencia vecinal ve necesario que las nuevas autoridades municipales faciliten los trámites para que los vecinos puedan consolidar el derecho propietario de su vivienda.