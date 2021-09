Núñez: La expresidenta Añez sigue presa por delitos inventados por Evo





13/09/2021 - 06:57:26

Página Siete.- “La expresidenta Añez no está recluida por los hechos de Senkata y Sacaba, sino por delitos inventados por Evo Morales”, afirma el exministro Yerko Núñez. Recuerda que la exmandataria tomó el mando del país en un momento crítico y que su gestión fue trababa por organizaciones y legisladores del MAS. Admite que fue un error que la expresidenta fuera candidata. Núñez asumió la cartera de Estado de Presidencia en noviembre del 2019. El exconsejero está en la clandestinidad, puesto que tiene orden de aprehensión por el denominado caso “golpe”. El exministro concedió una entrevista a Página Siete, en la cual admite los errores cometidos durante la administración interina. recalca que la exmandataria está presa por la ira de Morales y porque tuvo la osadía de asumir el mando del país que los masistas pretendían tener de por vida. Desde el MAS señalan que la expresidenta Jeanine Añez está recluida por los casos Sacaba y Senkata, ¿es por esos hechos que está en prisión? Lo más lamentable de esta afirmación es que la mayoría de los oficialistas (MAS) sólo reciben la línea errónea y distorsionada de cuatro actores principales: Eduardo del Castillo, Iván Lima, Wilfredo Chávez y Luis Arce, repitiendo en todos sus actos oficiales o no la misma retórica. La expresidente Añez no está recluida por los hechos de Senkata y Sacaba, sino por delitos inventados por el cobarde Evo Morales y una justicia que está a su servicio. A Evo Morales no le importan los ciudadanos que murieron a causa de su apetito por el poder, solo le importa su orgullo herido de dictador para aplastar a una mujer valiente y vulnerar su dignidad para lavarse la cara ante la derrota que sufrió frente al pueblo boliviano, que cansado de sus abusos le dijo no más. Ahora, algunos de los exministros de Morales caminan libremente como si no hubiera ocurrido el fraude, tal es el caso del representante ante la OEA, Héctor Arce, que dentro su ministerio operativizó acciones irregulares para materializar el fraude. Considero que lo que causó más irá a Morales es que Jeanine Añez tuvo la osadía de ocupar constitucionalmente la Presidencia que el dictador socialista quería de por vida e inconstitucionalmente. ¿Cómo califica que se rechacen todas las solicitudes de Añez para defenderse en libertad? Es absolutamente injusto. El momento que Arce solicitó el salvoconducto al gobierno de la expresidente Añez, ella no dudó en concederle el mismo, pues al margen de nuestras diferencias marcadas en la ideología política, para nosotros la vida y salud siempre estuvieron y estarán por encima de cualquier interés. Sin embargo, los abusos de esta naturaleza son comunes en el MAS, pues debe recordarse que el mismo Evo Morales negó el salvoconducto al extinto senador Roger Pinto, que estuvo durante muchos meses en la Embajada de Brasil por juicios injustos y políticos. Ahora Arce, quien es manipulado por Evo Morales, vulnera todos los principios y garantías que ofrece la Constitución y la ley, y sigue con una cacería atroz de persecución sin límites a los opositores, como en los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, usando a la Fiscalía y el Órgano Judicial para amedrantar a los ciudadanos bolivianos mellando incluso la dignidad de la Policía Boliviana. Sin embargo, al parecer nuevamente el MAS no está leyendo bien la coyuntura , toda vez que el pueblo boliviano es sabio. Existe un dicho en la Biblia que menciona: “Cada uno cosecha lo que siembra”, en ese sentido, dejamos este amargo episodio a la justicia divina. ¿Fue un error que Añez haya sido candidata a la Presidencia y a la Gobernación del Beni? En determinados momentos se hacen actos movidos por la coyuntura política, en ese sentido recuerdo que presentaron a Añez una encuesta que la daban como favorita en una posible postulación. No obstante, en otra coyuntura meses después los resultados cambiaron y la expresidente decidió dar un paso al costado. ¿Considera que fue un error que la expresidenta se hubiera quedado en el país? El tema no pasa por salir del país así por así, el tema pasa porque en Bolivia no hay una justicia independiente del poder político, por ende, hay susceptibilidad razonable de que por cualquier acción la justicia sometida te impute y juzgue violando el debido proceso y los derechos de defensa e inocencia. Desde un punto de vista crítico, ¿cuáles fueron los errores que se cometieron durante la gestión transitoria para que el MAS retorne al gobierno? Considero que fueron dos: la prórroga de las elecciones. En este punto es trascendental resaltar que cuando la OMS declaró pandemia al virus de Covid-19, heredamos un sistema de salud en crisis y absolutamente precario, toda vez que en 14 años de gobierno del MAS se priorizaron la construcción de canchas. Pese a ello se realizaron todos los esfuerzos para contener la pandemia. No obstante, Evo Morales desde la Argentina seguía en su afán de desestabilizar al gobierno constitucional de transición, instruyó bloquear caminos nuevamente impidiendo el paso del oxígeno para los pacientes críticos. Entre tanto, estaban los 2/3 del MAS en la Asamblea que hostigaban a nuestro gobierno. No fue fácil, una cosa es mirar el escenario como expectante y otra como actor. El segundo punto es que la expresidenta Añez no debió ser candidata. Desde el MAS apuntan a que la “derecha” nunca más retorne al gobierno, ¿qué errores cree usted que no debe volver a cometer la oposición en miras a las próximas elecciones? Lo que ahora hace falta en la oposición es una organización política seria y responsable. Es decir, no hay una estructura y una figura de oposición contundente para afrontar al MAS. Esa construcción no es de la noche a la mañana, debe haber un proceso. Sin embargo, la oposición actualmente como CC y Creemos aún es débil y pusilánime.