La expresidenta Jeanine Añez cumple este lunes seis meses en prisión





12/09/2021 - 19:41:04

La expresidenta Jeanine Añez, cumple este lunes 6 meses de haber sido recluida de manera preventiva en la cárcel acusada de varios delitos cometidos en su gestión. Este lunes Añez cumple medio año en prisión esperanzada en que, ante la imposibilidad de que la justicia boliviana atienda sus pedidos para defenderse en libertad debido a su debilitada salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgue medidas cautelares, dice Página Siete. Si ello ocurriera, el gobierno boliviano se vería forzado a garantizar que se defienda en libertad de las acusaciones que pesan en su contra por terrorismo, sedición y conspiración. Desde que fue aprehendida en Beni el 13 de marzo de este año en un operativo comandado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, Añez ha intentado en casi una decena de oportunidades que se acepte su pedido de defenderse en libertad. La justicia rechazó todas las solicitudes, a la par que se sumaron casos en su contra, por uno de los cuales la justicia le impuso otros seis meses de detención preventiva en el penal de Miraflores, donde actualmente se encuentra. El viernes, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, pidió a la CIDH declarar inadmisibles las medidas cautelares solicitadas para Añez, argumentando que el Estado cumple con los “estándares internacionales” en la atención a ese caso. Por su parte, el Ministerio Público ordenó a peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizar una pericia psicológica a la expresidenta. El mes pasado, la defensa de Añez solicitó a la CIDH las medidas cautelares para la exmandataria, debido a que su salud se encuentra deteriorada y, en su criterio, no recibe atención médica adecuada. La CIDH atendió el caso, y la semana pasada notificó al gobierno de Luis Arce para que, en un plazo de siete días, informe sobre la salud y las acciones que se asumen para con la exautoridad. Dicho plazo fue ampliado por otros siete días, pero el Procurador informó que ya se envió la respuesta a la instancia internacional en el tiempo previsto inicialmente. “Como Estado hemos encontrado que no existen los elementos que fundarían una solicitud requerida por las peticionantes, y por las personas que han pedido a nombre de ella esa solicitud. Hemos pedido se declare inadmisible dicha medida, considerando que el Estado boliviano, en primer lugar, es un Estado que se adecúa a los estándares internacionales que tienen que ver con medidas jurisdiccionales que se han asumido en el caso”, refirió Chávez. El Deber publica que el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que en la denuncia presentada por Lidia Patty (MAS), que acusa a la expresidenta por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, “hay una situación contradictoria con mi posición. Como abogado, junto con las exasambleístas Adriana Salvatierra, Sonia Brito y otras, formulamos un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos primeros tipos penales (terrorismo y sedición)”. Lamentó que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado aún. “La primera acusación que llevó Patty como exasambleísta todavía está en etapa preparatoria y el juez cautelar deberá determinar si es que toma determinaciones sobre las medidas cautelares. Seguramente sus abogados pedirán la cesación u otra medida”, dijo Lima. El abogado de Áñez, Alaín de Canedo, complementó que al no haber podido reunir pruebas suficientes, el caso debería archivarse. "Eso es lo que dice la Ley”, aseveró. El segundo caso se presentó por “las órdenes que emitió la señora Áñez en contra de la Constitución, a tiempo de autoproclamarse presidenta del país. Ahí se conformaron dos delitos de resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes. Se han dividido las causas y por eso tiene otros seis meses en prisión”, señaló Lima. La defensa protestó porque asegura que no se puede juzgar a una sola persona dos veces por el mismo hecho”, acotó el ministro. En este momento se debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar. Si es que la instancia internacional se la otorga, eso obligará al Gobierno boliviano a que la traslade a un hospital o que se defienda el libertad.