Esta es la ruta para conocer el estado de la batería de un iPhone





12/09/2021 - 11:48:33

Varios usuarios hoy en día cuentan con versiones antiguas de los famosos celulares iPhone, pero con la salida de nuevas ediciones del teléfono, es posible que no tengan claro cuánto tiempo de vida aproximado les queda a sus dispositivos. También, es una opción que con celulares más recientes, se estén presentando problemas con la carga o que la duración de la batería se sienta más bien limitada; para este tipo de situaciones Apple ha habilitado una función que puede ser bastante útil para comprender lo que está sucediendo. Se trata del Estado de Batería, el cual, como su nombre lo indica, permite conocer en qué condiciones se encuentra la batería del móvil y así mismo, comprender qué tanta funcionalidad le queda por ofrecer o conocer las posibles razones de las fallas. Para usar esta función de iPhone solo hay que abrir la app de Configuración dentro del teléfono y escoger la sección de Batería. Allí aparecerá un desglose del uso que se le ha dado a la batería a lo largo de las últimas 24 horas o hasta los 10 días más recientes. En esa misma parte, solo hay que tocar en el botón de Estado de Batería y así se ejecutará un análisis rápido de qué tan gastada está la batería actualmente. La respuesta aparecerá a manera de porcentaje, cuanto más cerca del 100 por ciento, mejor estará. Sin embargo, aún si aparece por debajo de la capacidad máxima es posible que siga operando al “máximo rendimiento”. Eso sí, Apple advierte que “una menor capacidad puede resultar en menos horas de uso entre cargas”, por lo que, si el resultado arroja números demasiado bajos es posible que sea hora de buscar una reparación. En caso de que se considere que la batería no pueda funcionar con normalidad, la empresa advierte los siguientes posibles problemas: - Tiempos de lanzamiento de aplicaciones más prolongados - Desplazamiento más lento - Atenuación de luz de fondo - Volumen del altavoz disminuido - Aplicaciones más lentas Después de haber completado el análisis lo más aconsejable es adoptar las medidas necesarias para mantener el mayor rendimiento de la batería por la máxima cantidad de tiempo posible, o empezar a buscar el reemplazo de la misma si el sistema arroja el mensaje de “la salud de su batería se ha degradado significativamente”. Esta herramienta finalmente podrá ser la explicación para más de un usuario que no entienda por qué su iPhone está sintiéndose menos fluido y, es posible, que también termine siendo la excusa de muchos para reemplazar su dispositivo de una vez por todas.