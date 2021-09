Anakin y Mayerli: Dos muertes crueles y perturbadoras





12/09/2021 - 09:33:44

Opinión.- En menos de una semana, dos crueles asesinatos, seguidos de desmembramientos, conmocionaron a Bolivia. Anakin Pedro y Mayerli Sandy fueron asesinados a sangre fría en La Paz. Los jóvenes, de 22 y 18 años, fueron despedidos por sus familiares y amigos en medio de llanto, y pedidos de justicia, en distintas fechas, en el cementerio de la zona Mercedario de El Alto. Anakin Pedro T.S., estudiante de tercer año de derecho de la Universidad Pública de El Alto, fue asesinado por su exenamorada Luz Maya Rubí P.H. y el actual novio de ella Álvaro Roberto S.P., quienes fueron presentados como autores del crimen, el 2 de septiembre. El joven estaba desaparecido desde el lunes 30 de agosto. Salió de su vivienda indicando que se dirigía a la universidad para rendir un examen y luego iba a encontrarse con su exenamorada Luz Maya. El 1 de septiembre, su cuerpo fue hallado descuartizado, dentro de bolsas negras y envuelto en cinta masking, en la zona de Bella Vista de El Alto. Odio, sadismo y una “prueba de amor” rodean su muerte. Anakin y Luz Maya habían terminado su relación, pero mantenían contacto. La joven, de 20 años, estaba de novia de Álvaro Roberto S.P., de 22 años, desde diciembre de 2020. Según su abogada, Mónica Irusta, la joven conoció a su cliente en un negocio, de la avenida Franco Valle, donde trabajaba como cocinero. “Luz Maya que también era estudiante de derecho iba todos los días a comer ahí y él la notaba triste (…). Ella se quejaba y decía que era víctima de abusos y agresiones”, dijo la abogada, aunque la familia doliente asegura que era Luz la que buscaba a Anakin. “PRUEBA DE AMOR” El 30 de agosto, Anakin llegó a la casa de Luz Maya, se desconoce en qué circunstancias, donde también estaba Álvaro. La actual pareja de la universitaria le habría pedido una “prueba de amor” que consistía en dar muerte a su exenamorado, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alberto Aguilar. Irusta dijo que Luz Maya, autora intelectual del asesinato, es la que atacó con un cuchillo a su exenamorado. Más tarde, su cliente despertó de un “mal sueño” y su novia le mostró el cadáver debajo de la cama diciéndole “qué vamos a hacer”. Ambos habrían visto tutoriales para desmembrar un cuerpo. Para la Policía, Anakin intentó defenderse, pero lo “mutilaron estando con vida” con una sierra mecánica. “Actuaron con sadismo sobre la humanidad de la víctima, era innecesaria tanta violencia”, señaló el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera. Levantaron varias partes del cuerpo en Bella Vista, pero faltaba el tórax. Esa pieza estaba en un cesto de la habitación de Luz Maya. El 3 de septiembre, la Justicia resolvió enviar a Álvaro al penal de Chonchocoro y a Luz Maya a Miraflores, por seis meses, mientras se investiga el caso. MISMA ABOGADA No solo hay similitudes en los macabros hechos que dieron muerte a Anakin y Mayerli, sino los sindicados contrataron los servicios de la misma abogada para asumir defensa, según la publicación de Urgente.bo. Mónica Irusta ha desatado polémica por sus declaraciones y abogar por acusados de crímenes atroces. Para la abogada, el asesinato de Anakin es un crimen pasional. “Hay amores que matan”, refirió en una entrevista. Aclaró que en las muertes de Anakin y Mayerli, sus defendidos, Álvaro y Matusalén, son jóvenes que no recibieron buen asesoramiento jurídico. “Esto podía embarrarlos más o no encontrar una condena justa”, declaró ante Urgente.bo. Para Irusta, el caso del universitario se adecúa a homicidio. Dijo que su cliente está dispuesto a someterse a un procedimiento abreviado y busca algún beneficio para su enamorada.